Akıllı Telefonunuz ile Muhteşem Bir İkili Olacak Aksesuarlar

Akıllı telefonlar, günlük olarak hemen hemen her işimizi halledebildiğimiz vazgeçilmez bir teknoloji hâline geldi. Akıllı telefonlarımızdan daha iyi verim alabilmek ve kullanım konforunu arttırmak için birçok akıllı telefon aksesuarı da bulunuyor. Bu içeriğimizde günlük olarak kullanabileceğiniz akıllı telefon aksesuarlarına yakından bakıyoruz.

Günlük hayata dâir hemen hemen her alan içerdikleri uygulamalar ve özellikle sosyal medya platformları sayesinde, akıllı telefonlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Bir an olsun yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımızı daha yararlı ve konforlu hâle getirebilecek birçok akıllı telefon aksesuarları bulunuyor.

Akıllı telefonlarımızla güzel bir uyum yakalayan bu aksesuarlar saymakla bitmiyor ve kullanım alanlarına göre birçok farklı aksesuar bulunuyor. Hazırsanız hep beraber günlük olarak farklı kullanım alanlarına sahip en iyi akıllı telefon aksesuarlarına yakından bir göz atalım.

NOT: Aksesularlara ulaşmak için başlık ya da açıklamada üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Daha iyi bir telefon tutuş konforu sağlayan akıllı telefon parmak tutucular:

İşlevi: Akıllı telefonların arkasına yapıştırılan parmak tutucular, daha rahat ve konforlu bir tutuş hissi sağlar. Telefonu elden düşürmeyi zorlaştırır.

Birçok farklı tasarımda ve boyutta bulunan akıllı telefon parmak tutucular tek elle telefon kullanmayı daha konforlu hâle getirmek için birebir. Bunun yanı sıra güç geçtikçe büyüyen telefon boyutları tek elle kullanamayı zorlaştırıyor ve telefonu elden düşürme oranını arttırıyor. Parmak tutucular sayesinde daha konforlu bir tutuşa ve daha az telefon düşürme riskine sahip olabilirsiniz. Farklı parmak tutucu modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz her zaman gözünüzün ucunda, masaüstü telefon stantları:

İşlevi: Akıllı telefonu masaüstüne sabitleyerek, telefonu elinize almadan verileri kontrol edebilir ve birkaç dokunuşla işlerinizi halledebilirsiniz.

Masa başında çalışıp sürekli akıllı telefonlarına başvurmak durumunda kalanlar için büyük konfor sağlayan aksesuarların başında masaüstü telefon tutucular geliyor. Masaüstü telefon tutucular sayesinde bir yandan bilgisayarınızda çalışırken bir yandan masaüstüne sabitlediğiniz telefonunuzu kontrol edebilir, bir şeyler izleyebilir ve mesajlar/e-postalar gönderebilirsiniz. Masaüstü telefon tutucu modellerine buradan göz gezdirebilirsiniz.

Düğüm olan kablolarla boğuşmaya son, kablosuz kulaklıklar:

Eğer müzik dinlemeyi seviyor veya sürekli olarak telefon görüşmesi yapıyorsanız, düğüm olan kablolarla boğuşmak oldukça yorucu bir hâle gelebiliyor. Bu durumda iş, bir akıllı telefon aksesuarı seçmeye gelince kablosuz kulaklıklar en çok öne çıkan ürünlerden oluyor. Kulağınıza takıp varlığını bile unutabileceğiniz kablosuz kulaklıklar hem iyi bir ses deneyimi sunuyor hem de bizleri gereksiz kablolardan kurtarıyor. Kablosuz kulaklık modellerini detayları olarak buradan inceleyebilirsiniz.

​Şarj kablosunu sürekli bir noktaya yetiştirmeye son, kablosuz şarj cihazları:

Şarj kablosunu sürekli bir yere yetiştirmeye çalışmak bazen can sıkıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra sürekli prize takılı şarj cihazlarımız için çalışma ve yaşama alanlarımızı da buna göre oluşturmak zorunda kalabiliyoruz. Fakat artık gelişen teknoloji sayesinde bu sorunun üstesinden gelmek çok basit. Kablosuz şarj cihazları bizlere priz ve şarj kablosu düşündürmeden dilediğimiz rahatlığı sağlayabiliyor. Çeşitli kablosuz şarj cihazı modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Spor yaparken telefonunuzu kullanmaya devam edebileceğiniz spor kol bandı:

İşlevi: Spor yaparken telefonunuzu kolunuza sabitleminizi sağlar. Bu sayede spor esnasında temel sağlık değerlerini takip edebilir, telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Spor yaparken ve özellikle koşu yaparken akıllı telefonlarımızı koyacak yer bulamamak büyük sorun oluyor. Dikkatiniz dağılmadan spor yapıp, aynı zamanda telefonunuzu yanında taşımanıza yardımcı olan bir aksesuar bulunuyor. Spor kol bantları sayesinde telefonunuzu kolunuza sabitleyip spor aralarında bildirimlerinizi kontrol edebilir ve spor esnasında kesintisiz şekilde müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Spor kol bandı çeşitlerine buradan ulaşabilir ve telefonunuza uygun ürünü seçebilirsiniz.

Bisiklet sürerken navigasyonu takip edebileceğiniz bisiklet telefon tutucular:

İşlevi: Bisiklet kullanırken telefonu gidona sabitleyerek anlık olarak yol durumunu, yol tariflerini ve diğer bildirimleri kontrol etmenizi sağlar.

Özellikle bisiklet ile uzun yolculuklara çıkmayı seviyorsanız, bisiklet telefon tutucular sizin için vazgeçilmez olacaktır. Akıllı telefonu gidona sabitleyen bu aksesuar sayesinde bisiklet sürmeye devam ederken telefonu kontrol edebilir, yol tariflerine, yol durumuna ve hava durumuna bakabilirsiniz. Ayrıca bir de bu aksesuarı kablosuz kulaklık ile destekleyerek bisiklet sürerken telefon görüşmeleri dâhi yapabilirsiniz. Bisiklet telefon tutucu modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çekim yaparken telefonu titretmeye son, Bluetooth selfie çubukları:

İşlevi: Fotoğraf ve video çekerken daha stabil bir deneyim sağlar, telefona ulaşmadan fotoğraf ve video işlevlerini kontrol etmenize yardımcı olur.

Özellikle toplu çekilen selfielerde hem herkesi kadraja sığdırığ hem de telefonu titretmemek oldukça zor bir iş. Bluetooth selfie çubukları ise tam bu işi gerçekleştirmek için tasarlanmış aksesuarlar. Bluetooth selfie çubuğu sayesinde kendinizi yormadan oldukça geniş açılı fotoğraflar çekebilir ve hatta oldukça titremeden arınmış vlog videolar üretebilirsiniz. Bluetooth selfie çubuğu modellerini incelemek için buradan ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.

Profesyonel fotoğrafçılığa bir adım daha yaklaştıracak hârici telefon lensleri:

İşlevi: Telefonun mevcut lensinin üzerine yerleştirilerek kameranız ile farklı açılar ve yakınlaştırma dereceleri yakalamanıza yardımcı olur.

Telefonunuzda fotoğraf çekmeyi seviyor ve nispeten güzel kameraya sahip bir telefon kullanıyorsanız, hârici telefon lensleri sizi mobil fotoğrafçılıkta bir sonraki adıma taşıyabilir. Telefon lensleri sayesinde mevcut yakınlaştırma seçeneklerini aşabilir, ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebilir veya makro fotoğraflarınızı daha stabil ve pürüzsüz hâle getirebilirsiniz. Akıllı telefon kamera lenslerine buradan göz atabilir, size uygun ürünleri inceleyebilirsiniz.

PUBG’de her maçta birinci olmak için mobil oyun kolları:

İşlevi: Oyun oynarken telefonunuza klasik bir gamepad görünümü kazandırır, konfor ve performans artışı sağlar.

Birçok modele ve tasarıma sahip telefon oyun kolları, PUBG, Call of Duty Mobile ve benzeri rekabetçi oyunların mobil platformlara gelmesiyle iyice yaygınlaştı. Telefonu bir gamepad hâline getiren akıllı telefon oyun kolları bulunduğu gibi daha gelişmiş direkt bluetooth bağlantısına sahip klasik gamepad tuşlarına sahip oyun kolları da bulunuyor. Oyun konforunu ve performansınızı arttırmak için oyun kolları modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Mesajlarınız, aramalarınız ve kalp atışlarınız bir dokunuş uzağınızda, akıllı bileklikler:

İşlevi: Telefona ulaşmadan saat, mesaj, çağrı,bildirim ve temel sağlık değerleri kontrolü yapmanızı sağlar.

Telefonunuzu cebinizden bile çıkarmadan aramalarınızı, mesajlarınızı ve daha birçok şeyi kontrol edebileceğiniz akıllı bileklikler, akıllı telefon deneyimini gerçekten üst düzeye çıkan aksesuarların başında geliyor. Attığınız adımları, kalp atışlarınızı görebildiğiniz ve uyku takibi bile yapabildiğiniz akıllı bileklik modelleri bulunuyor. Hem sağlık durumunu hem de telefona gelen çağrıları, mesajları ve benzeri bildirimleri takip edebileceğiniz akıllı bileklik modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Günlük hayatımızda ve gerekli senaryolarda büyük kolaylık sağlayan akıllı telefon aksesuarlarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Bu aksesuarlar akıllı telefonların en can alıcı noktası olmasa da üstlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyebiliyorlar. Sizler de günlük olarak kullandığınız akıllı telefon aksesuarlarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.