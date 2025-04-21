Avrupa Birliği, akıllı telefon ve tabletler için enerji etiketi uygulamasını başlatacağını açıkladı. Bu etiket, cihazın enerji sınıfına ek olarak çeşitli bilgilere de ev sahipliği yapacak.

Avrupa Birliği, akıllı telefon ve tablet giri ürünlere yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye karar verdi. Bu karar kapsamında Avrupa Birliği sınırları içerisinde satılan akıllı telefon ve tabletler, tıpkı buzdolaplarında olduğu gibi enerji etiketlerine sahip olacaklar. Ayrıca üreticiler, distribütörler veya yetkili temsilciler, artık biraz daha sorumluluk sahibi olacaklar.

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla piyasaya sürülecek ürünler için geçerli olacak. Katlanabilir ekranlı telefonlar, bu düzenlemeden muaf olacaklar. Tabii bu tarihten önce piyasaya sürülmüş ürünler de düzenleme kapsamında olmayacak.

Avrupa Birliği'nin akıllı telefon ve tabletler için hazırladığı etiketler böyle görünecek

Avrupa Birliği'nin yeni etiketi, birden çok bilgiyi içerecek. Bu bilgilerin ilki, tahmin edebileceğiniz üzere enerji tüketim sınıfı olacak. Alt kısımlarda ise bir cihazın tam şarjda sunduğu kullanım süresi, serbest düşüş güvenilirlik sınırı, bataryanın doldur boşalt dayanıklılığı, tamir edilebilirlik sınıfı ve su ya da toza karşı dayanıklılık durumları tek tek gösterilecek.

Peki bu etikette bulunan şartlar nasıl sağlanacak?

Avrupa Birliği, bu etiketi kolay kolay vermeyecek. Akıllı telefon ve tabletler, artık daha sıkı önlemler alındıktan sonra Avrupa Birliği sınırları içerisinde satılabilecekler. Mesela tüm cihazların düşmeye, su ve toza karşı dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca bataryalar, 800 şarj döngüsünde kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacak. Yedek parçaların 5-10 gün aralığında temin edilmesi ve cihaz satışı sona erdikten 7 yıl sonra bile yedek parçaya erişim mümkün olması gerekecek.