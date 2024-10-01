Android kaynak kodlarını inceleyen geliştiriciler, Android 16'nın kod adını tespit ettiler. Google bu yıl, Türkiye'nin efsane tatlılarından bir tanesini kullanacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, piyasaya sürdüğü Android işletim sistemlerini çeşitli tatlı adlarıyla kodluyor. Gelen son haberler, yaklaşmakta olan Android 16'nın Türk kültürüyle özdeşleşmiş bir tatlıyla ilişkilendirileceğini gözler önüne seriyor.

Bağımsız bir geliştirici, Android kaynak kodlarını incelerken dikkat çeken bir yenilik keşfetti. Google'ın Android ekibi, ülkemizin eşsiz değerlerinden "baklava" için birkaç yerde referans veriyordu. İşte bu referanslar, Android 16 kod adının baklava olabileceğini düşündürüyor.

İşte o referanslardan bir tanesi

Yukarıdaki ekran görüntüsüne dikkatlice bakarsanız "min_sdk_version" alanı baklava olarak tanımlanıyor. Bu arada; aynı ekran görüntüsünde mevcut Android sürümünde min_sdk_version alanının "VanillaIceCream" olarak tanımlandığını görebilirsiniz.

Başka bir ekran görüntüsünde de yine baklava referansının verildiğini görüyoruz.

Tabii henüz konuyla ilgili kesinleşmiş bir şey olmadığı gerçeğini de söylemek lazım. Android 16'nın resmî olarak duyurulmasından sonra yapılacak incelemeler, Android 16'nın hangi isimle kodlanacağını daha iyi bir şekilde anlamamızı sağlayacak.