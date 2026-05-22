Google, geçtiğimiz haftalarda dünya çapında milyonlarca kullanıcıya gelecek Android 17 işletim sistemini resmen tanıtmıştı. Bu sürüm, farklı markaların kendi arayüzleriyle birlikte kullanıcılara gelecek. Türkiye’de çok popüler bir marka olan vivo da bunlardan biri olacak.
vivo, OriginOS 7 arayüzüyle Android 17’yi kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Peki hangi vivo telefonlar Android 17 güncellemesi alacak? Gelin bu listeye birlikte göz atalım. Aşağıdan güncelleme alması muhtemel vivo telefonları görebilirsiniz.
Android 17 güncellemesi alacak vivo telefonlar
- Vivo X300
- Vivo X300 Pro
- Vivo X300 Ultra
- Vivo X300 FE
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 FE
- Vivo X200T
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo V70
- Vivo V70 FE
- Vivo V70 Elite
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite
- Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite
- Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40
- Vivo V40 Pro
- Vivo T5 Pro
- Vivo T5x
- Vivo T4
- Vivo T4 Lite
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4x
- Vivo T4R
Bu listenin henüz vivo tarafından doğrulanmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden kesin doğru diyemiyoruz. Ancak şirketin güncelleme politikalarına ve önceki yıllardaki hamlelerini düşündüğümüzde yüksek ihtimalle doğru çıkacağını söyleyebilriiz. Google, Android 17’yi Pixel cihazlara haziranda getirecek. Diğer markaların ise sonraki aylarda sunmasını bekliyoruz. Sonbaharda vivo için çıkması muhtemel.