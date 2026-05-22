Ülkemizde de çok popüler bir marka olan vivo’nun hangi telefonları Android 17 güncellemesi alacak?

Google, geçtiğimiz haftalarda dünya çapında milyonlarca kullanıcıya gelecek Android 17 işletim sistemini resmen tanıtmıştı. Bu sürüm, farklı markaların kendi arayüzleriyle birlikte kullanıcılara gelecek. Türkiye’de çok popüler bir marka olan vivo da bunlardan biri olacak.

vivo, OriginOS 7 arayüzüyle Android 17’yi kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Peki hangi vivo telefonlar Android 17 güncellemesi alacak? Gelin bu listeye birlikte göz atalım. Aşağıdan güncelleme alması muhtemel vivo telefonları görebilirsiniz.

Android 17 güncellemesi alacak vivo telefonlar

Vivo X300

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 FE

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X200T

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo V70

Vivo V70 FE

Vivo V70 Elite

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40 Pro

Vivo T5 Pro

Vivo T5x

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

Bu listenin henüz vivo tarafından doğrulanmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden kesin doğru diyemiyoruz. Ancak şirketin güncelleme politikalarına ve önceki yıllardaki hamlelerini düşündüğümüzde yüksek ihtimalle doğru çıkacağını söyleyebilriiz. Google, Android 17’yi Pixel cihazlara haziranda getirecek. Diğer markaların ise sonraki aylarda sunmasını bekliyoruz. Sonbaharda vivo için çıkması muhtemel.