Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Android Halo Duyuruldu: Yapay Zeka Ajanları Telefonunuza Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Android Halo adlı yeni Android deneyimini duyurdu. Bu sistem, arka planda çalışan yapay zekâ ajanlarının ne yaptığını kullanıcılara gösterecek ve gerektiğinde aksiyon alınmasını sağlayacak.

Android Halo Duyuruldu: Yapay Zeka Ajanları Telefonunuza Geliyor!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, yapay zekâyı artık sadece sohbet ettiğiniz bir asistan olarak görmemizi istemiyor. Şirketin yeni duyurduğu Android Halo da bunun en net örneklerinden biri. Android Halo, Gemini destekli yapay zekâ ajanlarının telefonda daha görünür ve takip edilebilir hâle gelmesini sağlayacak.

Yani diyelim ki bir yapay zekâ ajanına sizin için bir görevi takip etmesini söylediniz. Android Halo sayesinde bu görevin ne aşamada olduğunu görmek için sürekli uygulama değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Ajanın ilerlemesi, gerekli bilgiler ve sizden beklenen aksiyonlar tıpkı bir uygulama bildirimi gibi size gösterilecek. Ayrıca ajan çalışırken ekranın köşesinde bir Gemini logosu yer alacak.

İçerikten Görseller

Android Halo Duyuruldu: Yapay Zeka Ajanları Telefonunuza Geliyor!
s56f456sd6f5ds

Android Halo, yapay zekâ ajanlarını Android’in içine taşıyor

s56f456sd6f5ds

Android Halo’nun ana amacı, kullanıcıyı arka planda çalışan yapay zekâ ajanıyla kopmadan senkronize tutmak. Google’ın açıklamasına göre bu deneyim; ajanın yürüttüğü görevlerle ilgili durum güncellemelerini, bağlamsal bilgileri ve gerektiğinde kullanıcının alması gereken aksiyonları gösterecek.

Bu da Android’i sadece uygulamaları çalıştıran bir platform olmaktan biraz daha öteye taşıyor. Çünkü artık telefonunuzda bir yapay zekâ ajanı sizin için bir işi yürütürken, siz de bu süreci daha doğal bir şekilde takip edebileceksiniz. Kısacası “ajan ne yapıyor?” sorusunun cevabı Android içinde daha görünür olacak.

Sürekli uygulamaya dönmeden ajanınızın ne yaptığını görebileceksiniz

Bugün bir yapay zekâ aracını kullandığınızda çoğu zaman belirli bir uygulamanın içine girmeniz, komut vermeniz ve sonucu beklemeniz gerekiyor. Android Halo ise bu deneyimi daha akıcı hâle getirmeyi amaçlıyor. Ajanınız arka planda çalışırken, önemli gelişmeler doğrudan size gösterilebilecek.

Bu, özellikle uzun süren veya birden fazla adımdan oluşan görevlerde işe yarayabilir. Siz telefonda başka şeylerle ilgilenirken ajan görevini sürdürebilecek; Android Halo da gerektiğinde size “iş şu aşamada”, “şu bilgiye ihtiyaç var” veya “bu işlem için onay gerekiyor” gibi bildirimler sunabilecek.

Android, yapay zekâ ajanları için bir kontrol merkezi hâline gelebilir

Google’ın Android Halo ile hedeflediği şey, yapay zekâ ajanlarını telefon deneyiminin kenarında duran ayrı araçlar olmaktan çıkarmak. Bunun yerine ajanların yürüttüğü işleri Android’in doğal akışı içinde göstermek istiyor. Böylece yapay zekâ, yalnızca bir uygulama değil, telefonun genel kullanımının parçası hâline gelebilir.

Bu yaklaşım, Gemini’nin daha görev odaklı ve proaktif bir asistana dönüşme planıyla da uyumlu. Çünkü yapay zekâ ajanları sadece cevap vermekle kalmayıp sizin adınıza işleri takip edecekse, bu sürecin telefonda anlaşılır ve kontrol edilebilir şekilde görünmesi oldukça önemli.

Tabii Android Halo’nun gerçek kullanımda ne kadar pratik olacağını, deneyim kullanıma sunulduğunda göreceğiz. Ancak Google’ın anlattığı yapı beklendiği gibi çalışırsa, telefonlarımızdaki yapay zekâ asistanları artık sadece konuştuğumuz araçlar değil, işlerimizi bizimle birlikte takip eden yardımcılar hâline gelebilir.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google Android Gemini Google I/O

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com