AnTuTu, Telefonların Puanını Nasıl ve Neye Göre Ölçüyor?

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonları farklı kategoriler üzerinden test ederek performans kıyaslaması yapan AnTuTu platformunu bilirsiniz. Peki bu uygulama hangi kriterlere göre akıllı telefonları değerlendirmeye alıyor? Sizin için basit bir şekilde süreci açıkladık.

Yeni bir akıllı telefon alacaksınız, özellikle pahalı bir telefon ise, ince eleyip sık dokumalısınız. Özelliklerini araştırmalı, incelemelerini izlemeleri, kullanıcı yorumlarını okumalı ve AnTuTu puanına bakmalısınız. Çinli şirket Cheetah Mobile tarafından geliştirilen AnTuTu test platformu, pek çok farklı kategori üzerinden akıllı telefonları test ediyor ve test sonucuna göre bir puan veriyor. Son yıllarda platform, taraflı sonuçlar verdiği gerekçesi ile eleştirilse de performans ölçümlerinin unutulmaz bir markası haline geldi.

AnTuTu üzerinden hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara 'benchmark' yani kıyaslama testleri yapılabiliyor. AnTuTu puanlarını anlamlı kılan nokta, diğer telefon puanlarıyla kıyaslama imkanı sunması. Böylece aklınızda olan modeller arasında hızlı bir karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Sizin için AnTuTu Benchmark testleri nasıl yapılıyor, puanlar nasıl hesaplanıyor gibi merak edilen soruları yanıtladık.

AnTuTu Benchmark telefonu hangi kategorilerde test ediyor?

UX (Kullanıcı Deneyimi)

RAM

CPU (İşlemci)

GPU (Grafik İşlemci)

IO (Giriş ve Çıkış Puanları)

Genel Puan

UX (Kullanıcı Deneyimi)

UX, kullanıcı deneyimi puanı cihazın günlük hayatta nasıl bir performans sergileyeceğine dair, diğer kategorilerden alınan puanlar çok göz önüne alınmadan verilen bir puandır. Diğer kategorilerde yüksek puan alan cihazlar günlük hayatta yeterli performans gösteremeyebilir. Bu nedenle UX puanı son derece önemlidir.

AnTuTu UX puanı iki alt kategoriye ayrılır; çoklu görev puanı cihazın aynı anda birden çok işlemi yaparken sunduğu performansı gösterir, çalışma zamanı puanı ise cihazın Google çalışma prensipleri doğrultusunda çalışarak sunduğu performans zamanını puanlar. Çok çekirdekli akıllı telefonlar bu noktada daha yüksekler puanlar alırlar.

RAM

RAM, cihazın önbelleği yani kısa süreli hafızasıdır. Akıllı telefon üzerinde yaptığınız işlemler dahili depolama alanına ya da SD kart üzerine aktarılmadan önce RAM üzerine yazılır. RAM performansı cihazın verimli çalışması için gerekli olan en önemli etmenlerden bir tanesidir.

AnTuTu RAM puanı hesaplanırken RAM işlemi ve RAM hızı dikkate alınır. AnTuTu, iki nokta arasındaki farkın ne olduğunu tam olarak açıklamıyor. Ancak birinin RAM’in yazma, diğerinin ise okuma hızı olduğu düşünülüyor. Bu şekilde olması en mantıklı seçenek çünkü RAM hem yazma hem okuma konusunda yüksek performans göstermelidir.

CPU (İşlemci)

Bir akıllı telefonun CPU, işlemci performansı son derece önemlidir. Bilgisayarlarda bazen göze batmayan durumlar akıllı telefonlarda rahatsız edici olabilir. Güçlü bir CPU ile mobil uygulamalar çok daha hızlı çalışır. Özellikle yüksek performans gerektiren mobil oyunlar oynarken CPU performansı dikkatinizi çekecektir.

AnTuTu CPU, işlemci puanlaması yaparken CPU tam sayı ve kayma noktalarını dikkate alır. Aralarında son kullanıcının bilmesini gerektiren bir ayrım yok. Genel olarak bahsetmek gerekirse programlama sırasında kullanılan iki farklı satır olduğunu söyleyebiliriz. Yine de CPU puanı hesaplama sırasında dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

GPU (Grafik İşlemci)

Akıllı telefonunuzun GPU, grafik işlemcisi ekranda görmüş olduğunuz özellikle oyun oynarken sıkça karşınıza çıkan grafikleri ve animasyonları kontrol eder. 3 boyut ve 2 boyut görüntü geçişleri sırasında GPU son performans noktasında çalışır. CPU bu işlemi yaparken daha yavaş olacak ve pilinizi tüketecektir. Bu nedenle güçlü bir GPU önemlidir.

AnTuTu GPU, grafik işlemci puanlaması yaparken 2 boyut ve 3 boyut grafik performansını dikkate alır. Akıllı telefonda farklı grafiklere sahip oyunlar açıkken yapılan ölçümler sonucu son GPU puanı elde edilir. Böylece grafik işlemcinin en zor ve en rahat işlemlerde sunduğu performans net olarak görülebilir.

IO (Giriş ve Çıkış Puanları)

IO, giriş ve çıkış puanları cihazın önce RAM üzerine yazdığı verilerin son olarak cihazın dahili depolama alanına ya da SD karta aktarılma hızını gösterir. Verilerin aktarılma hızı son derece önemlidir. IO puanının yüksek olması; mobil uygulamaların daha hızlı çalışmasını, dosyaların daha hızlı kaydedilmesini, arka planda çalışan uygulamaların cihazda kasma sorunu yaratmamasını gösterir.

AnTuTu IO, giriş ve çıkış puanları hesaplanırken veri aktarımı sırasında işlenen verilerin okuma ve yazma hızı göz önüne alınır. Hem depolama alanına hem veritabanına işlenen verilerin okuma ve yazma hızı ölçülerek son AnTuTu IO puanı ortaya çıkar.

Genel Puan

Yukarıdaki kategorilerde anlattığımız ölçüm ve puanlama sistemleri biraz kafa karıştırıcı olabilir ya da son kullanıcı için mutlaka bilinmesi gereken bilgiler olmayabilir. Bir akıllı telefon alacaksınız AnTuTu tarafından belirlenmiş son yani genel puanı dikkate alabilirsiniz.

Genel puan üzerinden tek başına bir değerlendirme yapılamaz. Ancak diğer akıllı telefonların aldıkları genel AnTuTu puanları üzerinden bir kıyaslama yapabilirsiniz. Elbette hiçbir test yüzde yüz gerçek hayat performansını gösteremeyecektir ancak yine de bir fikir edinmeniz açısından kıymetlidir.

Sizin için iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları farklı kategorilerde değerlendirerek genel performans puanları sunan test platformu AnTuTu nedir, testler nasıl yapılıyor, puanlar nasıl veriliyor gibi merak edilen soruları yanıtladık. Bir akıllı telefon almadan önce cihazın AnTuTu puanlarını inceleyerek genel bir fikir edinebilirsiniz.