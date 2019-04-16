8 Sebebiyle: Apex Legends Neden En İyi Battle Royale Oyunu?

EA tarafından sürpriz bir şekilde piyasaya çıkartılan ve ortalığı kasıp kavuran Apex Legends, şu anda piyasadaki en iyi Battle Royale oyunu olarak göze çarpıyor. Bu durumun elbette bazı nedenleri var.

“Hadi sağdan soldan topladıklarımızla birbirimizi dövelim” konseptli oyunların genel adı Battle Royale. Tür o kadar popüler ki içinde silah olan her oyun, bu oyun modunu bir şekilde kendi oyuncularına sunmaya çalışıyor. Hatta telefonda oynadığım bir Moba oyununda bile bu mod var.

Türün en bilindik iki oyunu, PUBG ve Fortnite, iki ay öncesine kadar kendi aralarında mücadele ediyordu. Sonra oyun sektörünün ağır abilerinden EA, “Buradan ekmek çıkar yalnız” diyerek Apex Legends’i piyasaya sürdü.

Apex Legends, pek çok kişiye göre türün en iyi örneği. Bu fikrin altında ise çeşitli sebepler var.

Apex Legends, Daha İyi Bir Oyun Tecrübesi Sunuyor

EA, yıllardır yaptığı oyunlardan edindiği tecrübeyle gerçekten üst düzey bir oyun yaptı. Oyunda silah hareketlerinden karakterlerin hareketine, strateji seçeneklerinden taktiksel alanlara her şey daha üst seviye bir oyun izlenimi veriyor.

Apex Legends, öğrenmesi kolay ustalaşması zor mantığıyla sürekli olarak oyuncuyu zorluyor ve bu esnada da akıcı bir oyun tecrübesi sunuyor.

Oyun Çok Detaylı

En nihayetinde belli bir noktada, kafamızı kırdırmadan yeterince kafa kırmayı amaçladığımız, başı sonu belli bir türde, herkesin erişebileceği bir oyun yapıp oyunu detaylı hale getirmek çok kolay değil.

Oyun içindeki küçük detaylar, sizi daha iyi hale getirecek nüanslar bitmiyor ve oyunda ideal hareket kombosu kişiden kişiye göre değişiyor.

.

Detaylı Haritalar

Haritalar, birkaç ana yoldan fazlasını barındırıyor. Bazen sığınabileceğiniz alakasız bir delik, bazen düşmanlarınıza pusu kurmakta kullanabileceğiniz garip bir yol bulabiliyorsunuz. Bu da aynı haritayı saatlerce oynasanız da yeni bir şeyler keşfetme şansı sunuyor.

Bütün Oyunları Eski Gösteriyor

Apex Legends oldukça yeni bir oyun ve gelişmiş grafiklere sahip ancak Apex Legends’in gerçek etkisi bu değil. Karakterlerin ayakları yere basıyor ve hareket hissi oyuncuya geçiyor. Daha önce bunu yapıp kendi türüne seviye atlatmış bir tane oyun var, o da ilk defa silahların ağırlığı yüzünden karakterlerin yavaşladığı ve afilli roket zıplamaları falan yapmayı bıraktığımız Counter-Strike. (Evet, Counter-Strike’ın çıkışını hatırlıyorum. İnternet Cafelerde CD-Key sorunca 13 tane 3 yazardık.)

Benzer bir durum, genel oynanış ve çevreyle etkileşim açısından Apex Legends ile diğer oyunlar arasında da var.

Ping Sistemi

Herkesin birbirine ateş ettiği bir oyunda bütün amaç zaten buysa, oyuna yeni bir şey katmak çok zor. Gelin görün ki ping sistemi tam olarak bunu yapıyor. Düşmanı gördünüz mü? Verin işareti ekibiniz toplansın. Arkadaşlarınızla istediğiniz gibi bilgi paylaşın ama yabancıların önünde bağırmayın. Mis gibi yöntem.

Ateş Etmenin Ateş Etmeye Benzediği Battle Royale

Apex Legends serisinin arkasındaki ekip, hem Call of Duty hem de Titanfall’da yer alıyor. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Ateş etme hissini oyuncuya geçirmek, silahları etkili şekilde oyuna yansıtmak konusunda epey tecrübe sahibi bir ekip bu.

Oyundaki ateş etme konsepti, Call of Duty ve Destiny 2 gibi oyunlarla yarışır seviyede.

Karakterler Kendine Has

Fortnite oyununda bir şeyler inşa ederken ateş ediyoruz. PUBG’de de bir şeyler toplayıp ateş ediyoruz. Karakterlerimizin sadece görünüşleri farklı ancak kalan tüm özellikleri aynı.

Apex Legends’de ise karakterlerin kendi sınıfları ve özel yetenekleri var. Oyun bu anlamda Overwatch’a daha yakın. Peki biz ne yapıyoruz? Bu yetenekleri diğer arkadaşlarımızın yetenekleriyle kombine ediyoruz. Sonuç? Daha farklı oynanışlar ve daha keyifli hareketler silsilesi. Üstelik oyuna sürekli yeni karakterler de ekleniyor.

Bu Oyun, Arkadaşlarla Oynanması İçin Var

Apex Legends, ekip halinde oynandığı zaman keyfi ve oynanış tecrübesi katlanarak artan bir oyun. Metayı konuşup en uygun taktikleri oluşturabileceğiniz, beraber aktiviteden aktiviteye koşturacağınız arkadaşlarınız olması iyidir.

Özetle Apex Legends, rakiplerinin erişmesi gereken bir noktada yer alıyor ve uzun süre daha rahatsız edilmeyecek gibi gözüküyor.