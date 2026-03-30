APP Plaka Cezası Süresi Uzatıldı mı, Plaka Değişimi Son Tarihi Ertelendi mi?

APP plaka cezası süresi uzatıldı mı, ertelendi mi? Sosyal medyada yayılan son iddialar, plaka düzenlemesinde yeni bir döneme girilebileceğini öne sürüyor.

APP plaka konusu kafa karıştırmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada ''APP plaka cezası uzatıldı mı?'' konusu gündeme geldi. Paylaşım detaylarında mevcut sürenin uzatılabileceği ve cezaların yön değiştirebileceği iddia edildi.

Mevcut resmî açıklamalarda göre APP plakalar için son tarihin 1 Nisan 2026 olduğu belirtilmişti. Peki gerçekten APP plaka cezası uzatıldı mı ya da ertelendi mi?

APP plaka cezası, son tarih uzatıldı mı?

Sosyal medyada dolaşan ''APP plaka süresi 2027’ye uzatıldı'' ya da ''cezalar artık sürücüye değil şoförler odasına kesilecek'' gibi iddialar şu an için resmî kaynaklar tarafından doğrulanmış değil ve yalnızca iddia seviyesinde kalıyor.

Resmî kurumlar (özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamalara göre, APP plakalarla ilgili en kritik tarih 1 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar olan süreçte denetimlerin ceza yazmak yerine rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı net şekilde ifade edildi.

1 Nisan sonrasında ne olacak?

1 Nisan 2026 itibarıyla sona erecek olan uyum sürecinin ardından, standart dışı (APP) plaka kullanan sürücüler için çok daha sert ve caydırıcı yaptırımların devreye girmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde, yönetmeliğe aykırı plaka kullandığı tespit edilen araç sahiplerine yalnızca para cezası uygulanmakla kalınmayacak; aynı zamanda sürücünün trafikte aktif olarak araç kullanmasını engelleyecek ek yaptırımlar da gündeme gelecek.

Bu kapsamda, yaklaşık 140.000 TL’ye ulaşan yüksek para cezasının yanı sıra sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması ve aracın doğrudan trafikten men edilmesi gibi ciddi sonuçlar söz konusu olacak.