Geçtiğimiz aylarda Apple'ın elektrikli otomobili için tarih verildiğini sizlerle paylaşmıştık. Uzun yıllardır merakla beklenen bu araç için bir heyecan verici gelişme daha yaşandı. Bilgilere göre Apple'a bağlı olduğu düşünülen bir şirket, Arizona'da bir araç test alanı satın aldı.

Yıllardır beklenen fakat sadece kendisine işaret eden haberlerle takip edebildiğimiz Apple Car, hala gizemini korumakta. Apple’ın bu araç için yaptığı yatırımlar sürekli karşımıza çıkıyor. Eski Mercedes mühendislerinin işe alınması, büyük otomobil üreticileriyle yapılan görüşmeler ve daha niceleri, Apple’ın otomobil konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.

Son gelişmede ise Apple’a bağlı olduğu düşünülen bir firma, Arizona’da bir araç test alanı satın aldı. Burayı satın alan şirket için oldukça gizemli olduğunu söyleyebiliriz. Asıl sahibini saklayan ve Apple’a bağlı olduğu düşünülen bu şirket, söz konusu alan için tam 125 milyon dolar ödedi.

34 parçadan oluşan test alanı için 125 milyon dolar nakit ödendi:

Söz konusu satın alımın tarihi 25 Haziran 2021 olarak karşımıza çıkıyor. Route 14 isimli şirketin satın aldığı alanı direkt olarak Apple’a yorumlayabileceğimiz bir kanıt henüz yok fakat bu test alanını satın alan şirketin ya da kişinin hem alanı derhal kullanmaya niyetli olduğunu hem de 125 milyonu nakit olarak peşin verebilecek kadar zengin olduğunu düşündüğümüzde akıllara ilk Apple geliyor.

Route 14’ü ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Greenberg Traurig Hukuk Bürosu tarafından yönetilen bu şirketin asıl sahibinin kim olduğu gizemini koruyor. Fakat biraz geçmişe gittiğimizde, ipin ucunun yine Apple’a vardığını görüyoruz. Zira 2015’te bu alanı kiraladığı ortaya çıkan Route 14, tam da o zamanlarda Corporation Trust şirketinin bünyesine girmişti. Bilgilere göre o zamanlarda Apple’ın, Corporation Trust’ta görüşmeleri bulunuyordu.

Daha önce tarih verilmişti:

Daha önce Apple’ın elektrikli aracı için tarih verilmiş, üstüne LG’nin de işin içinde olduğu söylenmişti. Söz konusu iki şirket arasındaki anlaşma sağlandığında bilgilere göre 2024 yılına kadar bir Apple aracı prototipi göreceğiz. Bu bağlamda araç test alanı satın alınmasının -Apple’ı direkt olarak gösteren bir kanıt olmasa da- normal bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın ilk otomobili ile ilgili bilinen tüm detayları derlediğimiz videomuz: