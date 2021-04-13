The Korea Times tarafından aktarılan bilgilere göre LG, Apple'ın elektrikli otomobil projesinde şirket ile iş birliği gerçekleştirmek için anlaşmak üzere. Anlaşma gerçekleştirdikten sonra şirketin 2024 yılına kadar Apple otomobil için bir prototip oluşturarak sergileyeceği söyleniyor.

Geçtiğimiz aralık ayında sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Güney Koreli teknoloji devi LG’nin Kanada merkezli otomobil parçası üreticisi Magna International ile iş birliği gerçekleştirdiğini, bu iş birliği neticesinde de otomobil sektöründeki varlığını ve etkinliğini artırmayı hedeflediğini aktarmıştık. Şimdi, LG’nin bu iş birliği neticesindeki kazanımları ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

The Korea Times tarafından aktarılan bilgilere göre LG ile Magna International’ın ortak girişimi olan LG Magna e-Powertrain, ilk elektrikli araç modelini geliştirmek üzere Apple ile sözleşme imzalamak üzere. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre LG Magna e-Powertrain, Apple elektrikli araçların seri üretimi için ABD’li teknoloji devi ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın ve şu sıralar sözleşmeyle ilgili detayları tartışıyorlar.

Kaynaklara göre LG Magna e-Powertrain, büyük bir üretim hacmine sahip olmayacak ancak zaten Apple’ın da böyle bir talebi bulunmuyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple, ilk elektrikli otomobilinin pazarlama durumunu test etmek için sınırlı sayıda piyasaya sürecek. LG Display, LG Chem, LG Energy Solution ve LG Innotek dahil neredeyse tüm LG Group iştirakleri halihazırda Apple'ın parça tedarik zincirinde bulunduğundan Apple’ın elektrikli otomobili için parça tedariği konusunda bir endişe etmesine de gerek olmayacak. Kaynaklara göre LG Magna e-Powertrain ve Apple, anlaşma sağlandıktan sonra geliştirme aşamlarına başlayacak ve 2024 yılına kadar bir prototip oluşturup resmen tanıtacak.

The Korea Times, LG yetkililerinin konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtiyor. Dolayısı ile şu an için konuyla ilgili paylaşılan tüm bilgileri birer “iddia” olarak kabul edebiliriz. LG’nin özellikle akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamasıyla birlikte farklı sektörlere ağırlık vermesi zaten bekleniyordu. Şirketin Apple ile güçlü bir parça tedariği ortaklığı olduğunu ve elektrikli otomobil sektörüne ağırlık vermeyi istediğini düşünürsek Apple ile elektrikli otomobil üretim ve geliştirme noktasında da bir iş birliği gerçekleştirmesi çok da sürpriz olmaz.

Apple'ın ilk otomobili ile ilgili bilinen tüm detayları derlediğimiz videomuz