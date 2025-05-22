Apple, uzun süre önce dağıtımları biten cihazlarını eklediği "eski ve klasik" ürün listesinde güncellemeye gitti. 2 çok sevilen iPhone modeli de artık külüstür ilan edildi.

Apple, “eski ve klasik” ismini verdiği ürün listelerinde sürekli olarak güncellemeler yapıyordu. Bu listelere, şirketin uzun süre önce satışa çıkardığı ancak artık satışı ve dağıtımı yapılmayan ürünlerin eklendiğini görüyorduk. Örneğin nisan ayında çok sevilen iPhone 6s modeli, bu listelere girmişti.

Şimdi ise Apple’dan yepyeni bir açıklama geldi. ABD’li teknoloji devi, “eski ve klasik” listesini güncellediğini ve buraya 2 yeni ürün eklediğini duyurdu. Külüstür ilan edilen bu ürünler, bir zamanlar çok sevilen 2 iPhone modelini içeriyor.

Apple’ın yeni külüstür ilan ettiği cihazlar

iPhone 7 Plus

iPhone 8

Şirketin açıklamasına göre Eylül 2016’da tanıtılan ve iPhone 7’nin daha büyük ekranlı versiyonu olan iPhone 7 Plus modeli, “eski ve klasik” listesine eklendi. 5,5 inç ekran, 3 GB RAM, Apple A10 işlemci, 12+12 MP’lik çift arka kamera gibi özellikleriyle kullanıcıların uzun yıllar tercih ettiği bir model olmuştu.

Külüstür ilan edilen bir diğer model ise Apple’ın 22 Eylül 2017 tarihinde tanıtılan iPhone 8 modeli. 4,7 inç ekrana, 2 GB RAM, A11 Bionic işlemci, 12 MP’lik arka kamera gibi özelliklere sahip bu telefon da bir zamanlar sık tercih edilen modeller arasındaydı. Günümüzde hâlâ bu modeli kullanan insanları sokaklarda görebilirsiniz.

Apple, “eski ve klasik” listelerini neye göre belirliyor?

Apple’ın bu listeleri güncellemesi için cihazların piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesi gerekiyor. “Klasik” ürünler, 5 yıldan uzun 7 yıldan kısa süre önce dağıtımları bitenleri kapsarken “eski” ürünler, 7 yıldan daha uzun süre önce kalkan cihazları kapsıyor.