Rekabet Kurumu, birkaç ay önce Apple'a yönelik açtığı soruşturmanın kapsamını genişletti. MediaMarkt ve Teknosa gibi firmalar da aynı soruşturmaya dahil edildiler. Peki neler oluyor? Rekabet Kurumu neyden şüpheleniyor?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji Apple'a yönelik bir soruşturmadan bahsetmiştik. Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma kapsamında Apple ile birkaç firmanın 4054 sayılı Kanun'un dördüncü maddesini ihlal edip etmediği incelenecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve birkaç firmanın daha soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Soruşturmaya dahil edilen diğer firmalar da yine 4054 sayılı Kanun üzerinden incelenecekler.

Alınan karar doğrultusunda soruşturma kapsamında olan tüm firmalar şöyle:

Apple

Troy

Easycep

Gürgençler

HB Bilişim

Fintegre

MediaMarkt

Teknosa

Rekabet Kurumu'nun yeni açıklaması şöyle:

Apple Ürünlerinde Fiyat Koordinasyonu Şüphesi: Teknoloji Zincirleri de Soruşturmaya Dahil Edildi!



Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, APPLE’ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.



Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE’ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE’ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; APPLE, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ (TROY), Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ (GÜRGENÇLER), FİNTEGRE, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti. (MEDIAMARKT), Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TEKNOSA) ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ (VATAN) tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak önaraştırma başlatılmasına karar verilmiştir. Önaraştırma sonucunda Kurulun 10.04.2025 tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;



APPLE,

TROY,

EASYCEP,

GÜRGENÇLER,

HB BİLİŞİM,

FINTEGRE,

MEDIAMARKT ve

TEKNOSA hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir. hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.

Daha önce yapılan açıklamayla ilgili detaylı bilgi için:

4054 sayılı Kanun'un dördüncü maddesi ne diyor?

Madde 4 – Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.