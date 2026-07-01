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Apple Watch Modellerinin Tasarımı Baştan Aşağı Değişecek: Peki Nasıl Görünecek?

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Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Apple Watch modelleri, önümüzdeki yıl en büyük tasarım değişikliklerinden birini yaşayacak.

Apple Watch Modellerinin Tasarımı Baştan Aşağı Değişecek: Peki Nasıl Görünecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2015 yılında tanıtılan Apple Watch modelleri, giyilebilir teknoloji alanında devrim yaratmıştı. Apple da bu modeller sayesinde uzun yıllardır dünyanın en çok satan akıllı saat markası olmayı başarıyordu. Ancak Apple Watch’ların şimdiye kadar öyle büyük tasarım değişiklikleri yaşadığını görmemişti.

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Yeni gelen bilgiler ise bunun yakında değişebileceğini gösterdi. Öyle ki ortaya atılan iddialara göre Apple, Watch modellerinin tasarımında büyük yenilikler yapmayı planlıyor.

İçerikten Görseller

Apple Watch Modellerinin Tasarımı Baştan Aşağı Değişecek: Peki Nasıl Görünecek?
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Tasarım nasıl değişecek?

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Instant Digital isimli güvenilir sızıntı kaynağı tarafından yapılan paylaşımlara göre Apple, önümüzdeki yıl tanıtacağı Apple Watch saatlerinde büyük bir revizyon yapacak. Yeni modellerde mevcut kayışlar ile uyuyumlulun tamamen bozulacağı ve saatlerin farklı bir yapıya sahip olacağı belirtilmiş.

Kaynağa göre kayışın kasaya takılma şekli değişecek ve böylece daha büyük bir pil yerleştirilmesi için alan yaratılacak. Bu yüzden de 2027’de Apple Watch almak isteyenlerin şu an kayış almaması önerilmiş.

Aslında bu iddialar ilk kez ortaya çıkmıyor. Daha önce çıkan bilgilerde Apple Watch’ın 10. yıldönümüne özel büyük yenilikler göreceğimiz belirtilmişti. Bunlar arasında yeni manyetik kayış sistemi, daha ince kasa, microLED ekranlar vardı. Ancak 10. yıldönümü modellerinde bunların hiçbirini görmedik. Apple, bir sonraki yılki Watch’lar için bu yenilikleri planlıyor olabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

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