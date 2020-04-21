Yayınlandığı 2013 yılında 20 bölümlük bir dizi olmasına rağmen birçok kişinin beğenisini kazanan 1 Kezban 1 Mahmut'un ekibi, yeni bir projeyle geri döndü. Aptal Çocuklar adıyla aynı ekibi tekrardan geri getiren yapım, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölümüyle YouTube’daki yayın hayatına başladı.

Çevrimiçi yayın platformlarının henüz çok yaygınlaşmadığı, dizilerin büyük oranda televizyonlardan izlendiği 2013 yılında Türkiye’nin ilk interaktif dizisi olarak yayın hayatına başlayan 1 Kezban 1 Mahmut, yayınlandığı dönemlerde birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Öyle ki dizi, yalnızca 20 bölüm yayınlanmasında rağmen internet ortamında fenomen hâline gelmişti.

Dizinin yayın hayatı oldukça kısa sürse de hayranlardan gelen yoğun istek üzerine geçtiğimiz yıllarda bir sinema filmi projesi hayata geçirilmişti. 1 Kezban 1 Mahmut Adana Yollarında sinema filminin ardından uzun bir süredir sessizliğini koruyan ekip, şimdi başka bir isimle geri döndü.

1 Kezban 1 Mahmut ekibinin yeni dizisi Aptal Çocuklar’ın ilk bölümü yayınlandı:

1 Kezban 1 Mahmut’un devamı niteliğinde olan Aptal Çocuklar, yayın hayatına Delivizyon YouTube kanalı üzerinden devam edecek. Diziyi takip edenlerin en sevdiği karakterler, hikâyenin gidişatına göre yeni yapımda da rol alacak. Dizinin başrolündeyse yine Mahmut karakteriyle Ercan Zincir olacak.

Dizinin şimdilik yalnızca ilk bölümü yayınlandı. Toplam 26 dakika uzunluğunda olan bu bölüm, pek çok kişinin beğenisini kazanırken yapımı eleştirenler de oldu. Eleştirilerin odağındaysa dizinin eski samimiyetini kaybettiği, 1 Kezban 1 Mahmut’a kıyasla daha az komik olduğu ve bazı sahnelerin abartı olduğu düşünceleri yer alıyor ancak dizinin henüz yalnızca ilk bölümünün yayınlandığını da unutmamak gerekiyor.

Bu noktada Delivizyon’un yeni internet dizisi Aptal Çocuklar’ın beklentileri karşılayıp karşılamadığını söylemek sizlere düşüyor. İlk bölümü daha önce izlediyseniz beğenip beğenmediğinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, henüz izleme fırsatı bulamadıysanız da Delivizyon’un resmi YouTube kanalına ulaşmak ve Aptal Çocuklar’ın ilk bölümünü izlemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.