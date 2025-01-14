Çip tasarımcısı Arm'ın kapalı kapılar ardında tartıştığı planları gün yüzüne çıktı. Şirket, lisans ücretlerinde yüzde 300 civarı zam yapmayı planlıyormuş. Ayrıca Arm, kendi çiplerini üretmek istiyor.

Geliştirdiği çip tasarımları ile teknoloji dünyasının bugünlere gelmesine önemli katkılar sunan Arm ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin, kendi çiplerini üretmek için harekete geçmiş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Arm, rakipleri için de fiyat artışına gitmeyi planlıyordu.

Apple, Microsoft ve Qualcomm gibi şirketler için vazgeçilmez olan Arm, bu firmalara sattığı çip tasarımları için lisans ücretleri alıyor. Ancak sektörel gelişmelere bakıldığında firma, hizmet verdiği müşteriler kadar büyüyemedi. Hâl böyle olunca Arm'ın gelirleri artırmak için bir planı tartıştığı gün yüzüne çıktı. 2019 yılından beri tartışıldığı öğrenilen plan, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilir gibi görünüyor.

Lisans ücretlerine yüzde 300 zam yapılması tartışılıyor

Edinilen bilgilere göre Arm, müşterilerine sunduğu çip tasarımlarından elde ettiği gelirleri artırmak için lisans ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapmayı planlıyor. Ancak planlar bundan ibaret değil. Şirket, bu süreçte kendi çiplerini üretmeyi de planlıyor. Böylelikle hizmet verdiği Apple, Microsoft ve Qualcomm gibi firmalara doğrudan rakip olmuş olacak.

Arm, fiyat artışı ve kendi çipini geliştirme noktasında çok da haksız sayılmaz. Zira resmî verilere göre şirketin 2024 yılındaki kazancı 3,23 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Arm lisansı ile çalışan Apple'ın donanım ürünlerindeki büyümesi ise Arm'a kıyasla 90 kat fazla. Ancak bu çaba bile Arm'a çok fazla kazanç sağlamayacak gibi görünüyor. Zira firmanın beklentisi, 10 yıl içerisinde yıllık 1 milyar dolar ek kazanç sağlamak.