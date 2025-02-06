ASUS, Zenfone 12 Ultra modelini duyurdu. Snapdragon 8 Elite işlemcili telefon, yapay zekâ destekli özellikler ve gelişmiş kamera sunuyor.

ASUS, Zenfone serisinin en yeni üyesi Zenfone 12 Ultra'yı duyurdu. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken model, kamera ve performans tarafında çeşitli yenilikler sunuyor.

ASUS, Zenfone 12 Ultra modelini tanıttı. Zenfone 12 Ultra, 6.78 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan cihaz, 16 GB’a kadar RAM desteğiyle geliyor. İşte detaylar!

ASUS Zenfone 12 Ultra özellikleri

Yapay zekâ destekli işlem birimi (NPU), cihazın ses kaydını metne dönüştürme, makale özetleme ve çağrı özeti gibi işlevleri çalıştırmasına olanak tanıyor. Android 15 işletim sistemiyle çalışan cihazda, Google’ın Circle to Search özelliği de bulunuyor. Kamera tarafında ise ana sensör olarak 50 MP çözünürlüğünde Sony Lytia 700 kullanılıyor. 6 eksenli hibrit gimbal stabilizasyon sistemi (OIS) ile desteklenen bu kamera, hareketli çekimlerde daha stabil görüntüler sunuyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra, kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazda 32 MP çözünürlüğünde, 3x optik zoom ve OIS destekli bir telefoto lens ile 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Yapay zekâ destekli nesne takibi, ses netliği artırma ve AI Portre Video 2.0 gibi ek kamera özellikleri sunuluyor.

Zenfone 12 Ultra'nın 5.500 mAh kapasiteli bataryası, uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. ASUS, cihazın tek şarjla 26 saate kadar dayanabildiğini belirtse de bu süre, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir. Kablosuz şarj desteği bulunan model, Qi2 standardını ise desteklemiyor. Zenfone 12 Ultra, Adaçayı Yeşili (Sage Green), Siyah (Ebony Black) ve Beyaz (Sakura White) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.