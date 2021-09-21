Yenilenen Audi A4 Sedan, keskin ve sportif tasarım hatları ve performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Günümüzün en şık premium sedanlarından olan Audi A4 Sedan'ın dikkat çeken özelliklerini ve güncel fiyat listesini sizin için inceledik.

Alman otomobil üreticisi Audi, ilk kez 1994 yılında piyasaya sürülen ve yıllar içerisinde firmanın imza modellerinden biri haline dönüşen A4'ün yenilenen versiyonunu geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu. Ön ve arka tarafta değişiklikler yaşayan Audi A4 Sedan, daha keskin hatlara sahip yeni tasarımıyla beğeni toplamayı başardı.

Avrupa'da ve ülkemizde büyük ilgi gören yeni Audi A4 Sedan, 2.0 litrelik tek bir motorda benzin ve dizel olmak üzere iki farklı yakıt seçeneğiyle geliyor. Bu noktada dizel motor seçeneği için 40 TDI S Tronic ve Audi'nin 'Quattro' adını verdiği dört çeker versiyonlar mevcutken benzinli motor seçeneği yalnızca 45 TFSI Quattro S Tronic şanzımanla birlikte geliyor. Yenilenen Audi A4'ün dikkat çeken özellikleri ve güncel fiyat listesi şöyle:

Tasarım:

Dış tasarım:

Yenilenen tasarımıyla çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni Audi A4 Sedan; alaşım jantları, geniş kanatları ve keskin hatlarıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. Standart donanımda LED farlar tercih eden Audi, bu anlamda da farkını ortaya koymuş gibi görünüyor. Bu farlarda isteğe bağlı olarak Matrix tasarımın tercih edilebildiğini de belirtelim.

Tercih edilen pakete göre özelleştirilebilir 18 inç ve 19 inç 5 kollu veya 10 kollu jant tasarımlarıyla birlikte gelen A4 Sedan, 4745 mm'lik uzunluğu ve 1404 mm'lik yüksekliğiyle içeridekilere ferah bir yolculuk imkânı sunuyor. Aracın renk seçenekleri arasındaysa Terra Gri, Navarra Mavi, Glacier Beyaz, Parlak Siyah ve Floret Gümüş bulunuyor.

İç tasarım:

Yeni Audi A4 Sedan, teknolojiyle konforu buluşturan bir iç mekân tasarımına sahip. Standart pakette kumaş / deri kombinasyonlu koltuklarla gelen araç, Audi'nin klasik 3 kollu çok fonksiyonlu deri direksiyonu ve deri kaplama vites topuzuyla dikkat çekiyor. Ambiyans aydınlatma, deri döşemeler ve tavan döşemesi de araç içerisinde daha premium bir hava sunuyor.

Güvenlik / Teknoloji:

Audi park asistanı:

Aracın farklı yerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde Audi A4, orta hızlarda ilerlerken yol kenarlarındaki park boşluklarını algılayabilir ve buralara yola paralel ya da dik şekilde park edebilir.

Audi pre sense:

Audi pre sense sistemleriyle aracınız, çevresindeki trafiği potansiyel tehlikelere karşı sürekli olarak izler. Çeşitli seviyelerde destekler sunan sistem, ilk olarak sesli ve görsel uyarılarda bulunur, sonrasında kaza kaçınılmaz ise otomatik frenleme yapabilir.

Audi dönüş asistanı:

Dönüş asistanı ile sola sinyal verdiğinizde aracınız karşı yönden gelen trafiği izlemeye başlar. Herhangi bir tehlike tespit edildiğinde araç tamamen durdurulur.

Audi Drive Select:

Bir tür verimlilik modu olan Audi Drive Select ile aracınız performansın aksine daha verimli bir sürüşe geçer. Bu mod aktifken motor devirleri daha alçak seviyede seyreder, güç tüm otomobile orantılı şekilde dağıtılır ve araç maksimum verimliliğe dayalı bir sürüş modunu benimser.

Konfor:

Isıtmalı deri direksiyon simidi:

Isıtmalı direksiyon, özellikle kış aylarında hayat kurtarıcı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Audi A4 Sedan'da opsiyonel olarak sunulan 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu plus ısıtmalı deri direksiyon simidiyle birlikte geliyor.

Ambiyans aydınlatma:

İç mekânda şık ve ferah bir hava sunan yeni Audi A4 Sedan, çeşitli renklerde ayarlanabilen opsiyonel ambiyans aydınlatması ile yolculara iyi hissedecekleri bir ortam duygusu sunuyor.

Masaj fonksiyonlu ön koltuklar:

Spor tasarımlı ön koltukta opsiyonel olarak sunulan masaj fonksiyonu, Audi A4'ü premium araç sınıfına koyan özellikleri arasında yer alıyor.

Isıtmalı ön ve arka koltuklar:

Ön koltuklardaki masaj fonksiyonuna ek olarak ön ve arka tarafta koltuk ısıtması da Audi A4 Sedan'da standart olarak geliyor.

Sanal kokpit:

Tam dijital göstergeler ile donatılmış 12,3 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge ekranı sunan Audi A4 Sedan, sanal kokpitiyle sürüş deneyimini ve güvenliği de bir üst kademeye taşıyor. Buna ek olarak ilave bilgileri ön cama yansıtan ön cam sanal göstergesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Bang & Olufsen ses sistemi:

3 boyutlu ses tonu sunan Bang & Olufsen ses sitemleriyle donatılan Audi A4 Sedan, 755 Watt'lık anfigücü ve 19 hoparlörüyle araç içerisinde konser havasında bir ses deneyimi vadediyor.

Audi A4 Sedan donanım paketleri:

Advanced

S Line

Yeni Audi A4 Sedan, Advanced ve S Line olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğiyle birlikte geliyor. Bu noktada Advanved paket, temel özelliklerin yer aldığı giriş paketi olarak karşımıza çıkarken S Line'da ise konfor ve tasarım odaklı daha premium özellikler bulunuyor.

Bu noktada yeni A4 Sedan'da modele göre değişen 19 inç ve 18 inçlik 5 kollu torsio tasarım, 5 kollu rotor tasarım, 10 kollu dinamik tasarım, 10 kollu türbin tasarım ve 10 kollu V tasarım alaşım jantlar yer alıyor.

Audi A4 Sedan performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Yeni Audi A4 Sedan, benzin ve dizel olmak üzere 2 farklı motor tipiyle geliyor. Benzinli motor için 45 Turbo FSI Quattro S Tronic tek opsiyonken dizel motorda 40 TDI S Tronic ve 40 TDI Quattro S Tronic arasında tercih yapılabiliyor. Bu noktada benzinli motorda maksimum 265 beygir güç ve 370 Nm tork, dizel motordaysa 204 beygir güç ve 400 Nm tork üretildiğini de belirtelim. Araçların yakıt tüketimleriyse şu şekilde:

2.0L 40 TDI S Tronic Dizel (204 HP):

Şehir içi (L/100 km): 5,5 – 5,3

Şehir dışı (L/100 km): 4,3 – 4

Ortalama (L/100 km): 4,8 – 4,5

2.0L 40 TDI Quattro S Tronic Dizel (204 HP):

Şehir içi (L/100 km): 5,6 – 5,4

Şehir dışı (L/100 km): 4,3 – 3,9

Ortalama (L/100 km): 4,8 – 4,5

2.0L 45 TFSI Quattro S Tronic Benzinli (265 HP):

Şehir içi (L/100 km): 9,1 – 9

Şehir dışı (L/100 km): 5,9 – 5,7

Ortalama (L/100 km): 7,1 – 6,9

2021 Audi A4 Sedan fiyatları: