Audi, 2025 model A5'i Türkiye'ye getirdi. Aracın fiyatı cep yakıyor olsa da efsane özellikler, verdiğiniz paranın hakkını almanızı sağlayacak.

Alman otomobil devi Volkswagen'in premium markası Audi, birkaç ay önce tanıttığı A5'i Türkiye pazarına getirdi. Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklı olan otomobil, fiyatıyla cep yakmaya devam edecek.

Peki 2025 model Audi A5'in Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2025 model Audi A5 Türkiye fiyatı:

Versiyon Şanzıman Fiyat A5 Sedan TDI quattro 150 kW Otomatik 4.674.143 TL A5 Sedan TFSI 150 kW Otomatik 4.195.943 TL A5 Avant TDI quattro 150 kW Otomatik 4.848.743 TL A5 Avant TFSI 150 kW Otomatik 4.370.543 TL

2025 model Audi A5 ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize bekliyoruz: