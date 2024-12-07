Alman otomobil devi Volkswagen'in premium markası Audi, birkaç ay önce tanıttığı A5'i Türkiye pazarına getirdi. Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklı olan otomobil, fiyatıyla cep yakmaya devam edecek.
Peki 2025 model Audi A5'in Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
2025 model Audi A5 Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Şanzıman
|Fiyat
|A5 Sedan TDI quattro 150 kW
|Otomatik
|4.674.143 TL
|A5 Sedan TFSI 150 kW
|Otomatik
|4.195.943 TL
|A5 Avant TDI quattro 150 kW
|Otomatik
|4.848.743 TL
|A5 Avant TFSI 150 kW
|Otomatik
|4.370.543 TL
2025 model Audi A5 ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize bekliyoruz: