Audi'nin sevilen RS Q8 modeli, modifiye tutkunlarının yaptığı değişikliklerle sıklıkla gündeme geliyor. Ancak bu defa ABT tarafından yapılan modifiyeyle adeta bir canavara dönüştü.

Volkswagen grubunun bir markası olan Audi, ülkemizde dahil tüm dünyada en çok tercih edilen otomobil markalarından biri. Şirket, yeni otomobilleriyle de adeta göz dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde Audi, yeni Urbansphere konseptini tanıtmıştı. ‘Göz doldurmak’ deyimini her anlamda bizlere sunan devasa aracı şimdiden büyük bir beğeni toplamayı başardı.

Her ne kadar yeni araçlar görmek hoşumuza gidiyor olsa da şirketin bazı efsanevi araçları da sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor. Macera tutkunlarının drag yarışlarından da hatırlayacağı Audi'nin RS Q8 modeli, yeni bir modifiyeden geçti ve motorda yapılan 'ufak' değişikliklerle adeta asfaltı parçalayan bir performans canavarına dönüştürüldü.

Sürücülerin dikkatine: Audi RS Q8’inizin ibresi her an 315 km/sa’i gösterebilir!

Audi RS Q8, ABD tarafından bir dizi modifiyeden geçirilerek tasarımındaki güçlü görüntüsü kaputun altına taşındı. Aracın geçirdiği ilk modifiye işlemi bu değil, fakat böylesi bir güç ender görülüyor. ABT’nin Audi RS Q8 Signature Edition adını verdiği yeni halinde aracın ara soğutucusu ve turboları değiştirildi. Gücüne güç katan son ufak değişiklik ise motorunda yapıldı ve ECU’su yeniden düzenlendi.

Son haliyle aracın performansı bambaşka bir boyuta taşınan Signature Edition, 797 beygir gücüne ve 1.000 Nm tork üreten, 4.0 litrelik V8 ile canavar bir motora sahip oldu. Tabii kaputun altında yapılan bu değişikliklerden sonra gaz pedalına dokunduğunuz anda adeta şahlanan aracın 0-100'ü 3.2 saniyeye düşürüldü. Gaz pedalına biraz fazla basıldığında ise ibrenin gösterdiği top hız 315 km/sa olarak kayıtlara geçti.

ABT, Audi RS Q8’in tüm bu modifiye işlemlerin elle yapıldığını ve oldukça uzun bir zaman aldığını belirtiyor. Büyük bir titizlik gereken işlemler, sadece 96 Audi RS Q8’e gerçekleştirilecek. Yani aracının performansını biraz önce saydığımız özelliklere taşıyabilmek için sürücülerin elini çabuk tutması gerekiyor. Tabii ‘birazcık’ parayı da gözden çıkarmalısınız. Sınırlı sayıda üretilecek ve uzun bir zaman alan Signature Edition’a sahip olmak için ödemeniz gereken miktar 333.000 dolar (4.945.616 TL) olarak belirlendi.

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