Avrupalı Finans Şirketi: Dolar/TL Kuru 9,70'e Yükselecek

Dolar/TL kurunun kısa süreliğine de olsa 8,40 seviyelerini görmesi, küçük çaplı bir panik havası estirse de Societe Generale, yılın ikinci çeyreğinde çok daha büyük kur sıçramaları ile karşılaşmamızın muhtemel olduğunu ifade etti.

Geride bıraktığımız hafta sonunda TC Merkez Bankası Başkanının görevden alınması, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Türk Lirası için negatif bir etkiye neden olmuştu ve dün gece saatlerinde şok bir atağa kalkan dolar/TL kuru, bir anda 8,40 seviyelerine kadar yükselmişti.

An itibarıyla dolar/TL kuru bir nebze olsun sakinlemiş gibi görünse de Avrupa’nın en önemli finans şirketlerinden biri olan Societe Generale’e göre bu sakinleşme, deyim yerindeyse bir “fırtına öncesi sessizlik”ten ibaret.

“TCMB, nisan toplantısında faizi düşürmeye çalışacak”

Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Societe Generale, bu gelişmenin Türkiye’yi "geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdiğini” ifade ederken, dolar/TL kurunun ikinci çeyrek sonuna kadar 9,70 seviyelerine yükseleceğini aktardı.

Analist Phoenix Kalen ise müşterilerine göndermiş olduğu notta TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 15 Nisan’da gerçekleştirilecek toplantıda geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen 200 baz puanlık faiz artışını geri almak üzere adımlar atacağını ve rezervleri bugünden sonra TL'yi istikrara kavuşturmak için kullanacağını ön gördüğünü ifade etti.

“Türkiye yakında yeni bir kur krizine girebilir”

Kalen, TCMB’nin yeni başkanı olan Kavcıoğlu'nun piyasalarla kur savaşına girmesi halinde büyük ihtimalle mağlup olacağını ifade ederken; TL'deki değer kaybını durdurmak için acil faiz artışları yapmak zorunda kalabileceğini belirtti.

“Türkiye yakında yeni bir kur krizine girebilir” diyen Phoenix Kalen, yatırımcı notunu “Politika yapımındaki ciddi değişikliği ve yakında finansal çalkantı olma olasılığını göz önünde bulundurarak, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.