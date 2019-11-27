"Avustralya'nın 51. Bölgesi'ne" Baskın Etkinliği Oluşturuldu

Bu senenin yaz aylarında planlanıp eylül ayında gerçekleştirilen ve tehlikeli bir durum oluşturmamış olan 51. Bölge baskın etkiliği, eğlenceli bir etkinlik olarak hafızalara kazınmıştı. Benzer bir etkinlik şimdi Avustralya'da bulunan bir askeri üsse yapılıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge'ye bir 'baskın' düzenlenmişti. İlk olarak yazın ortaya atılan plan gündeme oturmuş, Facebook'ta yüz binlerce kişilik katılım sayısına ulaşılmıştı.

Etkinlik günü geldiğindeyse sadece 150 kadar kişi Nevada'ya gitmiş, bölgede gülünç bir etkinlik gerçekleşmiş ve katılımcılar sağ salim evlerine dönmüştü. Buna benzer bir baskın etkinliği de şimdi Avustralya'da düzenleniyor.

Avustralya'nın 51. Bölgesi'ne düzenlenecek baskına katılım çok daha az:

Orta Avustralya kırsalında, Pine Gap adı verilen bir bölgede; askeri bilgi toplamak ve istihbarat görevleri yürütmek için kullanılan bir üs yer alıyor.

Bazı Facebook kullanıcıları da burada neler yapıldığını merak etmiş olacak ki Facebook'ta 'Avustralya Üs Baskını' adında oluşturulmuş iki Facebook etkinliği bulunuyor.

Bahsi geçen etkinliklerden ilkinin adı '51. Bölge Baskını'nın Avustralya Versiyonu' ve bu etkinlik, 27 Kasım'da (bugün) gerçekleştirilecekti. 'Pine Gap, Namıdiğer Avusralya 51. Bölge'si Baskını' adı verilmiş olan ikinci etkinlik ise 30 Kasım'ı işaret ediyor. Her iki etkinlik de 300'ün üzerinde katılımcıya sahip.

Nevada'da yapılmış olan orijinal etkinliğe yalnızca 150 civarı kişi katılmış olsa da Facebook'ta 1 milyon kişinin üzerinde katılımcı sayısına ulaşılmıştı. Avustralya'da yapılacak olan etkinliğin ise şimdilik 300 kadar katılımcısı var. Bugün gerçekleştirilmiş olması gereken ilk etkinliğe dair görüntüler henüz ortaya çıkmadı. Ama iki etkinliğe de ABD'deki etkinlikten az insan katılacak gibi görünüyor zira orijinal etkinlik kadar ses getirmiş değil.

30 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ikinci etkinliğin sayfasında bulunan açıklama oldukça açık ve şu ifadeler yer alıyor: "Merak etmeyin Avustralyalı hemşehrilerim, Nevada'ya gitmenize gerek yok çünkü bizim de 51. Bölge'miz var. Olay ABD'dekiyle aynı. Hükûmet bizden bir şeyler saklıyor. Uzaylıları kurtarmalıyız!"

Hükûmet katılımcıları uyardı:

Etkinlik fazla katılımcıya sahip olmasa da hükûmetin dikkatini çekmiş durumda. Meclis üyesi Gerry Wood, etkinlik gerçekleşirse uzaylı meraklılarının hayal kırıklığına uğrayacağını ve bölgede dünya dışı hiçbir şey olmadığını belirtti. Çok sıcak olduğundan dolayı uzaylıların bölgeyi tercih etmeyeceğini alaycı bir tavırla belirten Wood, açıklamasına şu ifadeleri de ekledi: "Bu etkinliği gerçekleştirirseniz bir şey bulamayacağınız gibi başınızı da belaya sokarsınız. Orası korunan bir bölge."

Dediğimiz gibi ilk etkinliğe dair bir bilgiye sahip değiliz yani yapılmamış bile olabilir. Yapılırsa 30 Kasım'daki etkinliğe dair görüntülere ise birkaç gün sonra ulaşacağız. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.