DC'nin sinematik evreninde Harley Quinn'in Joker'den ayrılmasının ardından, çizgi roman evreninde Joker'a yeni bir suç ortağı geliyor. DC, Joker'ın yeni sevgilisi Punchline'a okurlarına tanıttı.

Gotham şehrinin ünlü kötü adamı Joker'ın suç ortağı, sağ kolu ve sevgilisi Harley Quinn'in sinematik evrende Joker'ı geride bırakmasının ardından, Joker'ın çizgi roman evrenindeki yeni suç ortağı ve sevgilisi Punchline ortaya çıktı. DC, Punchline'ın ilk görüntülerini çizgi roman severlerle buluştururken yakında çıkacak Batman serisinde yeni kötü kadın karakter de yer alacak.

Punchline, 19 Şubat'ta çıkacak olan Batman'in 89. çizgi roman sayısında okurlarla buluşacak. Bu sayıda ayrıntılı bir giriş yapılmayacak, ancak bir sonraki hafta çıkacak olan Year of the Villain: Hell Arisen'ın 3. sayısında Punchline'ın daha tam bir tanıtımı yapılacak.

Punchline da Joker gibi kan dökmeyi seviyor

Punchline'ın yayınlanan görüntülerine bakılırsa, Joker'ın onu neden sevdiğini anlamak kolay. Yeni kötü karakter de palyaço makyajına eğilimli ve Punchline, tıpkı Joker gibi özellikle kör bir testere işin içindeyse manasız kan akıtmaya bayılıyor.

Punchline, bu sene içerisinde yayınlanacak olan Batman'in 95. sayısında başlayacağı söylenen "Joker War" (Joker Savaşı) hikâyesinde de önemli bir rol oynayacak. DC, bu hikâyenin Batman ile kadim düşmanı Joker arasındaki son savaş olacağına dair ipuçları veriyor. Hikâyeyi görmek için baharı beklemek zorundayız. Bunun yanı sıra, Harley Quinn'in Joker'ın yeni suç ortağına nasıl tepki vereceğini görmek de heyecan verici olacak, zira Harley, Batman ve Catwoman ile ittifak kurmuştu.

Harley Quinn, sinemada Joker'dan ayrılarak kendi ayakları üzerinde duran bir karakter haline gelmişti. Margot Robbie’nin canlandırdığı Harley Quinn, 2016 yılında Suicide Squad: Gerçek Kötüler filmiyle tek başına hareket etmeye başlamıştı. 2020 yapımı Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmindeyse, Joker’den ayrılmış Harley Quinn’in tek başına hayatta kalma mücadelesini ve kişiliğini bulma yolculuğu sunuluyor. Harley Quinn, sahip olduğu gerçek gücü keşfederken, en az kendisi kadar kuvvetli kadın karakterlerle iş birliği yapıyor.