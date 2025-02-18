Steam'de Batman oyunlarına özel indirim kampanyası başlatıldı. Kampanyada %90'a varan oranda fırsatlar sunuluyor.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, seri bazlı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise tarihin en sevilen süper kahramanlarından olan Batman’den ilham alan oyunlarda indirime gidildi.

Batman’in gerçek kimliği Bruce Wayne’in doğum gününe özel bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda ikonik Batman oyunları başta olmak üzere Warner Bros. Games imzalı birçok yapımda %90’a varan indirim sunuluyor. İndirimler, 26 Şubat’a kadar devam edecek.

Steam'de Batman İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Batman: Arkham City Game of the Year Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Batman: Arkham Origins 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Batman: Arkham Knight 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Batman: Arkham Collection 59,99 dolar 8,99 dolar (%85) Gotham Knights 59,99 dolar 11,99 dolar (%80) Injustice 2 49,99 dolar 4,99 dolar (%90) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Watchmen: The End is Nigh 4,99 dolar 1,24 dolar (%75)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.