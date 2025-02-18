Bruce Wayne'in Doğum Gününe Özel Batman Oyunlarına %90'a Varan İndirim Geldi

1 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Steam'de Batman oyunlarına özel indirim kampanyası başlatıldı. Kampanyada %90'a varan oranda fırsatlar sunuluyor.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, seri bazlı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise tarihin en sevilen süper kahramanlarından olan Batman’den ilham alan oyunlarda indirime gidildi.

Batman’in gerçek kimliği Bruce Wayne’in doğum gününe özel bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda ikonik Batman oyunları başta olmak üzere Warner Bros. Games imzalı birçok yapımda %90’a varan indirim sunuluyor. İndirimler, 26 Şubat’a kadar devam edecek.

Steam'de Batman İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı  İndirimli fiyatı
Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80)
Batman: Arkham City Game of the Year Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80)
Batman: Arkham Origins 19,99 dolar 3,99 dolar (%80)
Batman: Arkham Knight 19,99 dolar 3,99 dolar (%80)
Batman: Arkham Collection 59,99 dolar 8,99 dolar (%85)
Gotham Knights  59,99 dolar 11,99 dolar (%80)
Injustice 2 49,99 dolar 4,99 dolar (%90)
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition 19,99 dolar 3,99 dolar (%80)
Watchmen: The End is Nigh 4,99 dolar 1,24 dolar (%75)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İLGİLİ HABER

Binlerce PlayStation Oyunu %90'a Varan İndirime Girdi: İşte "İndirimler Gezegeni" Kampanyasında Fiyatı Düşenler

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler