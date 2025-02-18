Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, seri bazlı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise tarihin en sevilen süper kahramanlarından olan Batman’den ilham alan oyunlarda indirime gidildi.
Batman’in gerçek kimliği Bruce Wayne’in doğum gününe özel bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda ikonik Batman oyunları başta olmak üzere Warner Bros. Games imzalı birçok yapımda %90’a varan indirim sunuluyor. İndirimler, 26 Şubat’a kadar devam edecek.
Steam'de Batman İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Batman: Arkham City Game of the Year Edition
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Batman: Arkham Origins
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Batman: Arkham Knight
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Batman: Arkham Collection
|59,99 dolar
|8,99 dolar (%85)
|Gotham Knights
|59,99 dolar
|11,99 dolar (%80)
|Injustice 2
|49,99 dolar
|4,99 dolar (%90)
|Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Watchmen: The End is Nigh
|4,99 dolar
|1,24 dolar (%75)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.