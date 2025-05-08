Electronic Arts, yeni Battlefield oyununun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin açıklama yaptı. Oyunun, GTA 6'dan önce çıkış yapacağı görüldü.

Oyun dünyasının en çok sevilen FPS serilerinden biri olan Battlefield’ın yeni oyunu oyunseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Hatta Electronic Arts imzalı oyundan birkaç gün önce bayağı detaylı oynanış görüntüleri de sızmıştı. O görüntüler, oyunun gerçekten de sevindirici yeniliklerle geleceğini göstermişti.

Şimdi ise Battlefield 6 hakkında en çok merak edilen konulardan biri hakkında açıklama geldi. Electronic Arts, şirketin son çeyreğe ilişkin mali toplantısında yeni Battlefield’ın ne zaman çıkış yapacağını açıkladı.

Battlefield 6, Nisan 2026’dan önce piyasaya sürülecek

EA tarafından yapılan açıklamaya göre Battlefield 6, Nisan 2026’dan önce piyasaya sürülecek. Bu da oyunun çıkmasına 1 yıldan daha az bir süre olduğu anlamına geliyor. Ayrıca şirket, mayıstaki GTA 6 çıkışıyla da örtüşmeyerek oyuna daha fazla ilginin gelmesini de istiyor diyebiliriz.

Son olarak çıkan Battlefield oyunu 2021’deki Battlefield 2042’ydi. Bu kadar uzun sürenin ardından da oyunseverler yeni oyunu bekliyordu. Şimdilik Battlefield 6 olarak adlandırdığımız yapımda, âdeta her şeyin “yıkıldığı” yaklaşım göreceğiz. Sızan oynanış görüntüleri de bunu doğruluyor. Ayrıca serinin kökenlerinden olan modern askeri savaş mekaniklerine de dönüş yapılacak.