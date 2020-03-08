Bazı Samsung Cihazlar, Netflix HDR Listesine Eklendi

Çevrimiçi dizi, film ve belgesel yayınlama konusunda dünyanın en popüler platformlarından bir tanesi olan Netflix, Ultra HD görüntü kalitesi sunduğu özel paketini destekleyen cihazların sayısını artırdı.

Günümüzün en popüler çevrimiçi film, dizi ve belgesel izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, geçtiğimiz hafta bir dizi Samsung cihazını HDR destek listesine eklemişti ki Netflix tarafından listeye eklenen bu modeller arasında Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin çıkardığı son model cihazlar da yer alıyordu.

Bu sayede listeye eklenen cihazlar, Netflix’in HDR10 ve Dolby Vision ile birlikte 4K HDR görüntü kalitesi seçeneği sunduğu Ultra HD planı destekleyebilir hale geldi. Netflix, listesine Samsung’un haricinde Sony, Xiaomi ve TCL modellerini de ekledi.

HDR oynatma desteği

Geçtiğimiz hafta Netflix’in HDR listesine dahil ettiği cihazlar arasında Galaxy Fold, Galaxy S20 ailesi, Galaxy Note 10+, Galaxy S10 Lite ve 5G, Galaxy Z Flip, Xiaomi Mi 10 ve Pro, TCL 10 Pro, Xperia 1 II yer alıyordu.

Android Police’te yer alan habere göre HD paketini destekleyecek cihazlar arasına yenilerini ekledi. Yeni listede akıllı telefonlara ek olarak 6 Samsung tablet; 4 MediaTek, 1 Qualcomm ve 1 Samsung yonga seti de yer alıyor.

Listeye eklenen yeni akıllı telefonlar ise şöyle:

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover Pro

Tabletler:

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Tab A with S Pen

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Yonga setleri:

MediaTek MT6768

MediaTek MT6769

MediaTek MT6779

MediaTek MT6785

Qualcomm Snapdragon 865

Samsung Exynos 980

Siz de bu cihazlardan birine sahipseniz ve Netflix kullanıcısıysanız, platformun Ultra HD görüntü kalitesi sağladığı özel paketine geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.