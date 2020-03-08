Bazı Samsung Cihazlar, Netflix HDR Listesine Eklendi

Günümüzün en popüler çevrimiçi film, dizi ve belgesel izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, geçtiğimiz hafta bir dizi Samsung cihazını HDR destek listesine eklemişti ki Netflix tarafından listeye eklenen bu modeller arasında Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin çıkardığı son model cihazlar da yer alıyordu.
Bu sayede listeye eklenen cihazlar, Netflix’in HDR10 ve Dolby Vision ile birlikte 4K HDR görüntü kalitesi seçeneği sunduğu Ultra HD planı destekleyebilir hale geldi. Netflix, listesine Samsung’un haricinde Sony, Xiaomi ve TCL modellerini de ekledi.
HDR oynatma desteği
Geçtiğimiz hafta Netflix’in HDR listesine dahil ettiği cihazlar arasında Galaxy Fold, Galaxy S20 ailesi, Galaxy Note 10+, Galaxy S10 Lite ve 5G, Galaxy Z Flip, Xiaomi Mi 10 ve Pro, TCL 10 Pro, Xperia 1 II yer alıyordu.
Android Police’te yer alan habere göre HD paketini destekleyecek cihazlar arasına yenilerini ekledi. Yeni listede akıllı telefonlara ek olarak 6 Samsung tablet; 4 MediaTek, 1 Qualcomm ve 1 Samsung yonga seti de yer alıyor.
Listeye eklenen yeni akıllı telefonlar ise şöyle:
- Samsung Galaxy A9
- Samsung Galaxy A10e
- Samsung Galaxy A30s
- Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A60
- Samsung Galaxy A70
- Samsung Galaxy A70s
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy M10s
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M30s
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M40
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy XCover 4s
- Samsung Galaxy XCover Pro
Tabletler:
- Samsung Galaxy Tab A
- Samsung Galaxy Tab A 8.0
- Samsung Galaxy Tab A with S Pen
- Samsung Galaxy Tab Active Pro
- Samsung Galaxy Tab S5e
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Yonga setleri:
- MediaTek MT6768
- MediaTek MT6769
- MediaTek MT6779
- MediaTek MT6785
- Qualcomm Snapdragon 865
- Samsung Exynos 980
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Siz de bu cihazlardan birine sahipseniz ve Netflix kullanıcısıysanız, platformun Ultra HD görüntü kalitesi sağladığı özel paketine geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.