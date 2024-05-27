Yenidoğan bir bebek gördüğünüzde mutlaka buruşuk derilerini görmüşsünüzdür. Peki sizce neden öyle doğuyorlar?

Aslında basit gibi görünen bir cevabı var, fakat tahmin ettiğiniz şey tek cevabı değil!

Aslında bu, bebeklerin dünyaya sağlamaya çalıştıkları adaptasyonla alakalıdır. Nasıl mı? Hemen açıklayalım!

Anne karnında dar bir alanda bebek, hareket etmez.

Bebeklerin doğduklarında buruş buruş olmaları, doğum sonrası yaşadıkları adaptasyon sürecinin bir sonucudur. Birbirine doğru eğilen vücutları, buruşuk bir görünüme kavuşur. Nasıl ki bizler uzun süre derimizi buruşturduğumuzda bir kırışıklık meydana geliyor, bebeklerde de aynı durum var.

9 ay boyunca anne karnında amniyotik sıvı içerisinde beslenerek yaşayan bebek, cildini sürekli olarak doldurur. Doğum sırasında bu sıvıdan ayrılmak, bebek cildinin doğal esnekliğini azaltır ve geçici buruşukluklara neden olur.

Bebeklerin vücutları, doğum sonrası hızla değişime uğrar.

Zamanla bebeğin kasları ve kemikleri güçlenir, cildi daha pürüzsüz hâle gelir ve buruşukluklar giderek kaybolur. Fakat bazı bebekler, birkaç gün bu buruşuk görünümünü sürdürebilir. Böyle bir durumda da endişe edilecek bir durum olmadığını belirtmekte fayda var.

Ayrıca yeni doğan bebeklerde, çocuklara ve yetişkinlere göre daha az deri altı yağı bulunuyor. Bu da ciltlerinin daha az dolgun görünmesine neden olarak kırışık bir görünüme yol açıyor.

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