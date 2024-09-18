BHP, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla bakır talebinin hızla artacağını ve mevcut bakır kıtlığının derinleşebileceğini öngörüyor.

Dünyanın önde gelen madencilik şirketlerinden BHP, yapay zekânın yaygınlaşmasının bakır talebini önemli ölçüde artıracağını ve mevcut bakır kıtlığını daha da derinleştireceğini açıkladı. Şirketin finans direktörü Vandita Pant, yapay zekâ ve veri merkezlerinin enerji tüketiminin artmasıyla birlikte bakır ihtiyacının hızla yükseleceğini belirtti.

BHP, yapay zekânın ve veri merkezlerinin 2050 yılına kadar küresel bakır talebini yıllık 3.4 milyon ton artırabileceğini öngörüyor. Bugün veri merkezleri bakır talebinin sadece %1'ini oluştururken, bu oran 2050'ye kadar %6 ila %7'ye çıkabilir. Bu artış veri merkezlerinin yoğun bakır kullanımının ve elektrik iletimindeki artışın sonucunda yaşanacak.

BHP, bakır talebindeki patlamanın kıtlığı derinleştireceğini açıkladı

2021 yılında 30.4 milyon ton olan küresel bakır talebinin 2050'de %72 artışla yıllık 52.5 milyon tona ulaşmasını bekliyor. Bu durum bakır kıtlığını daha da kötüleştirebilir. BHP'nin, bu taleple başa çıkmak için önemli satın alımlar gerçekleştirdiği ve bu alımların, bakır envanterinin yetersiz kaldığı bir dönemde yapıldığı belirtiliyor.

BHP'nin uyarısı, bakır kıtlığının gelecekte daha da derinleşebileceğini ve bu sorunun, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hızlanacağını gösteriyor. Bu durum bakır talebinin karşılanabilmesi için madencilik sektöründe önemli değişiklikler ve yatırımlar gerektirebilir.