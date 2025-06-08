Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 08.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 256 GB SSD’si ve Intel işlemcisi ile günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 31.899,00 TL’ye satışta.

40 Watt'lık ses çıkışı, 16 saate kadar pil ömrü ve dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların tercihi olan Loewe hoparlör, 5.887,99 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Klavye, kulaklık, cep telefonu ya da kamera gibi elektronik cihazlarınızın temizliği için tasarlanmış olan VICHYIE set, birbirinden farklı başlıklara ve gereçlere sahip. Ürünü 298,49 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

%14 indirimle 473,16 TL'ye düşmüş olan Logitech H150, 180° döndürülebilir Boom mikrofona sahip. Kulaklığı ister oyun oynarken isterseniz toplantı yaparken kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

30W gücündeki Ugreen şarj aleti, sizlere hızlı şarj imkânı sunuyor. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an 816,05 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

1200 Mbps veri aktarım hızına sahip Mercusys menzil genişletici, ölü bölgeleri ortadan kaldırarak evinizin her odasında internetinizi kullanmanıza olanak sağlıyor. Kolay bir şekilde kurabileceğiniz ürün, 569,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

33W güce ve dijital ekrana sahip Mcdodo şarj aletinde 4 port bulunuyor. Böylece aynı anda birden fazla cihazınızı şarj edebilirsiniz. Örgü yapıdaki kablosu sayesinde uzun süreli kullanım sağlayan cihaz, 615,77 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: