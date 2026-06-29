Ucuza Telefonlar, Televizyonlar, Drone’lar ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

BİM'in 1-3 Temmuz tarihlerinde satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 1 Temmuz Çarşamba ve 3 Temmuz Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

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BİM bu hafta akıllı telefonlardan, televizyonlara, elektrikli bisikletten drone’a kadar çok sayıda teknolojik ürün satacak. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

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BİM'de bu hafta satılacak teknolojik ürünler

RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet - 27.500 TL

Dijitsu 55DQ4000 televizyon - 21.500 TL

TCL 32S5K televizyon - 9.900 TL

Casper Via M45 akıllı telefon - 6.900 TL

Omix O1 Icon akıllı telefon - 10.900 TL

Havit PJ245 Pro projeksiyon cihazı - 3.990 TL

Corby Recon-X C037 drone - 2.990 TL

RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet - 27.500 TL

Elektrikli bisiklet arayanların göz atabileceğiz RSI X Pro modeli, kalın tekerlekli bir model. 250W motor gücüyle 25 km/sa hız sunabiliyor. 36V 10 Ah bataryayla gelen araç, 35-45 km menzile sahip.

Dijitsu 55DQ4000 televizyon - 21.500 TL

Çok para harcamadan büyük televizyon sahibi olayım diyorsanız Dijitsu’nun bu modeli tam size göre. 4K Ultra HD çözünürlük, QLED panel, 55 inç boyut, 3x HDMI gibi özellikleri 21.500 TL’ye sunuyor.

TCL 32S5K televizyon - 9.900 TL

Eğer daha küçük boyutlu bir TV arıyorsanız en önde gelen televizyon markalarından biri olan TCL’in bu modeline göz atabilirsiniz. 32 inç boyut, FHD çözünürlük, 2x HDMI, 60 Hz yenileme hızı gibi özellikleri var.

Casper Via M45 akıllı telefon - 6.900 TL

Bütçe dostu telefon arayanlar için tasarlanan Casper markalı Via M45 modeli; 6,53 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü IPS ekranla geliyor. Arkasında 50 MP + 2 MP’lik kamera kurulumu, önünde ise 13 MP’lik selfie kamerası var. Helio G36 işlemci, 6 GB RAM’e ve 128 GB depolamaya sahip cihaz, 5000 mAh’lik bataryayla geliyor.

Omix O1 Icon akıllı telefon - 10.900 TL

Bir diğer uygun fiyatlı telefon olan Omix O1 Icon 6,78 inçlik 1080x2460 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. MTK G100 işlemciyle gelen cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama var. 64+5+2 MP kamera, 5000 mAh batarya, 32 MP selfie kamerası gibi özellikleri de eklemeden geçmeyelim.

Havit PJ245 Pro projeksiyon cihazı - 3.990 TL

Havit markalı projeksiyon cihazı, duvarları âdeta sinema ekranlarına çevirmenizi sağlıyor. Android 12.0, 2,69 inç LCD ekran, 30000 saat lamba ömrü, 230 Ansi lumen parlaklık, 4K desteği gibi özellikleri var.

Corby Recon-X C037 drone - 2.990 TL

Uygun fiyatlı drone seçeneği olarak karşımıza çıkan Corby Recon-X C037; 1200 mAh batarya, 14 dk uçuş süresi, 720x1280 video ve fotoğraf çekimi, dairesel uçuş modu, 10 m/sn hız, 50 m telefon kontrol ve 60 m kumanda kontrol mesafesi gibi özellikler sunuyor.