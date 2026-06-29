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Ucuza Telefonlar, Televizyonlar, Drone’lar ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

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BİM'in 1-3 Temmuz tarihlerinde satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

Ucuza Telefonlar, Televizyonlar, Drone’lar ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 1 Temmuz Çarşamba ve 3 Temmuz Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

BİM bu hafta akıllı telefonlardan, televizyonlara, elektrikli bisikletten drone’a kadar çok sayıda teknolojik ürün satacak. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

Ucuza Telefonlar, Televizyonlar, Drone’lar ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
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BİM'de bu hafta satılacak teknolojik ürünler

  • RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet - 27.500 TL
  • Dijitsu 55DQ4000 televizyon - 21.500 TL
  • TCL 32S5K televizyon - 9.900 TL
  • Casper Via M45 akıllı telefon - 6.900 TL
  • Omix O1 Icon akıllı telefon - 10.900 TL
  • Havit PJ245 Pro projeksiyon cihazı - 3.990 TL
  • Corby Recon-X C037 drone - 2.990 TL

RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet - 27.500 TL

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Elektrikli bisiklet arayanların göz atabileceğiz RSI X Pro modeli, kalın tekerlekli bir model. 250W motor gücüyle 25 km/sa hız sunabiliyor. 36V 10 Ah bataryayla gelen araç, 35-45 km menzile sahip.

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Dijitsu 55DQ4000 televizyon - 21.500 TL

dijit

Çok para harcamadan büyük televizyon sahibi olayım diyorsanız Dijitsu’nun bu modeli tam size göre. 4K Ultra HD çözünürlük, QLED panel, 55 inç boyut, 3x HDMI gibi özellikleri 21.500 TL’ye sunuyor.

TCL 32S5K televizyon - 9.900 TL

ttcl

Eğer daha küçük boyutlu bir TV arıyorsanız en önde gelen televizyon markalarından biri olan TCL’in bu modeline göz atabilirsiniz. 32 inç boyut, FHD çözünürlük, 2x HDMI, 60 Hz yenileme hızı gibi özellikleri var.

Casper Via M45 akıllı telefon - 6.900 TL

casper

Bütçe dostu telefon arayanlar için tasarlanan Casper markalı Via M45 modeli; 6,53 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü IPS ekranla geliyor. Arkasında 50 MP + 2 MP’lik kamera kurulumu, önünde ise 13 MP’lik selfie kamerası var. Helio G36 işlemci, 6 GB RAM’e ve 128 GB depolamaya sahip cihaz, 5000 mAh’lik bataryayla geliyor.

Omix O1 Icon akıllı telefon - 10.900 TL

omix

Bir diğer uygun fiyatlı telefon olan Omix O1 Icon 6,78 inçlik 1080x2460 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. MTK G100 işlemciyle gelen cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama var. 64+5+2 MP kamera, 5000 mAh batarya, 32 MP selfie kamerası gibi özellikleri de eklemeden geçmeyelim.

Havit PJ245 Pro projeksiyon cihazı - 3.990 TL

Havit markalı projeksiyon cihazı, duvarları âdeta sinema ekranlarına çevirmenizi sağlıyor. Android 12.0, 2,69 inç LCD ekran, 30000 saat lamba ömrü, 230 Ansi lumen parlaklık, 4K desteği gibi özellikleri var.

Corby Recon-X C037 drone - 2.990 TL

corbydrone

Uygun fiyatlı drone seçeneği olarak karşımıza çıkan Corby Recon-X C037; 1200 mAh batarya, 14 dk uçuş süresi, 720x1280 video ve fotoğraf çekimi, dairesel uçuş modu, 10 m/sn hız, 50 m telefon kontrol ve 60 m kumanda kontrol mesafesi gibi özellikler sunuyor.

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