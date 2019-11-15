Dwayne Johnson, Black Adam Filminin Çıkış Tarihini Açıkladı

Uzun süredir çeşitli dedikodularla beklenen Black Adam filmi, Dwayne Johnson tarafından Instagram üzerinden duyuruldu. Ayrıca filmin vizyon tarihi de ortaya çıkmış oldu.

Yıllardır verdiği umutlardan sonra Dwayne Johnson, Black Adam'ın geniş bütçeli bir film olarak çıkmasının beklendiğini onayladı. Filmin, Shazam! filminin devamı mı, yoksa daha büyük bir DC evreni başlatacak bir film mi olacağı kesin değil ancak Dwayne Johnson'ın gücünü kötü ve bencil amaçları doğrultusunda kullandığı için suçlanan, büyücünün önceki avatarı olan 'Black Adam'ı oynayacağı belli oldu.

Johnson, haberi bir Instagram gönderisi ile paylaştı ve gönderide kendisinin siyah ve altın kostümüyle resmedildiği Jim Lee imzalı çizime yer verdi. Dwayne Johnson, aslında 2014'ün başından beri rolün sahibiydi ancak Shazam! filmindeki gecikmeler, planlarda çakışmalara yol açtı. Bu durumun arkasından tek kişilik Black Adam ortaya çıktı.

Black Adam'ın konusu ve çıkış tarihi:

Black Adam, diğer adıyla Teth-Adam, 13. yüzyılda Mısır'da doğdu ve bir yetişkin olarak Shazam'ın gücünü teslim almak için seçildi. Black Adam'ın şimşeğin gücünü elde ettikten sonra 7 büyük günahı serbest bırakıp neredeyse gezegeni yok etmesi konusuna Shazam! filminde de yer verilmişti.

Onurlu, güçlü, kendi şeref anlayışına göre hareket eden ve halkını koruyup yükseltmeyi görev edinmiş bir karakter olan Black Adam, tamamen Billy Batson'un eşdeğeri. Aynı güçlere sahip olması, onu Superman ile boy ölçüşebilecek konuma getiriyor. Kendisi, modern DC evreninde bir dünya lideri rolüne de sahipti.

Modern zamanda serbest kaldıktan sonra bir zamanlar antik dönemde yönettiği orta doğu ülkesi Khandaq'a geri döndü. Orada himayesi altında bulunmuş halkının torunları onu hükümdar olarak kabul etti. Sonraki Shazam! filminde onun hangi yönünü göreceğimiz meçhul ama iki ihtimal de gayet olası ve Dwayne Johnson'ın onu büyük zevkle canlandıracağından eminiz. Son olarak Johnson'ın açıklamalarına göre Black Adam, 2021 yılının aralık ayında izleyiciyle buluşacak.