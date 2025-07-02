Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Yaz indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.
Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.
Steam Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz co-op oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Stardew Valley
|5.99$
|2.99$ (-%50)
|Sons of the Forest
|14.99$
|5.09$ (-%66)
|R.E.P.O.
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Schedule I
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Monster Hunter Wilds
|52.49$
|41.99$ (-%20)
|Palworld
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|ARK: Survival Ascended
|20.99$
|10.49$ (-%50)
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|27.99$
|9.79$ (-%65)
|Terraria
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Phasmophobia
|10.49$
|7.86$ (-%25)
|Diablo IV
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|Project Zomboid
|10.49$
|7.02$ (-%33)
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