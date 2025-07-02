Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi co-op oyunları listeledik.

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Yaz indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.

Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.

Steam Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz co-op oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50) Sons of the Forest 14.99$ 5.09$ (-%66) R.E.P.O. 5.79$ 4.63$ (-%20) HELLDIVERS 2 39.99$ 31.99$ (-%20) Schedule I 10.49$ 7.34$ (-%30) Monster Hunter Wilds 52.49$ 41.99$ (-%20) Palworld 14.99$ 11.24$ (-%25) ARK: Survival Ascended 20.99$ 10.49$ (-%50) Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99$ 9.79$ (-%65) Terraria 5.79$ 2.89$ (-%50) Phasmophobia 10.49$ 7.86$ (-%25) Diablo IV 49.99$ 24.99$ (-%50) Project Zomboid 10.49$ 7.02$ (-%33)

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