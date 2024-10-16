Bir zamanlar akıllı telefon piyasasında devrim yaratan BlackBerry, 2013 yılında dokunmatik ekranlı BlackBerry Z10 ile büyük bir geri dönüş yapmayı planlasa da işler pek istediği gibi gitmemişti. Peki, neden BlackBerry Z10 başarısız oldu? Haydi anlatalım.

Akıllı telefon piyasasında bir zamanların dev isimlerinden olan BlackBerry, yıllar boyunca fiziksel klavyeli cihazlarıyla büyük başarı yakalamıştı.

Ancak 2013 yılında, mobil teknoloji dünyasında dokunmatik ekran devrimi hızla ilerlerken, BlackBerry de bu trene geç kalmadan atlamaya çalışmıştı. Ancak bu girişim büyük bir başarısızlıkla sonuçlanacaktı…

BlackBerry Z10, aslında şirketin dokunmatik ekranlı amiral gemisi olarak lanse edilmişti!

İlk olarak bariz bir gerçekten bahsedelim.

BlackBerry, akıllı telefon pazarındaki dokunmatik ekran devrimine çok geç uyum sağlamıştı.

BlackBerry klavyeli telefonlarında ısrarcı olurken, Apple’ın iPhone’u 2007’de piyasaya çıkmış ve sektörü domine etmeye başlamıştı.

Ardındansa Android tabanlı cihazlar 2008’de piyasaya sürülmüş ve hızla popüler hâle gelmişti.

Her ne kadar BlackBerry’nin yıllarca sadık kaldığı fiziksel klavye tasarımı, o dönemin iş dünyasında tercih edilen bir özellik olsa da tüketiciler dokunmatik ekranlı cihazlara yönelmeye başladığında, BlackBerry bu yeniliğe ayak uydurmakta çok yavaş kalmıştı.

Z10 da bu gecikmiş hamlenin bir ürünü olarak, rekabetin çok gerisinde piyasaya sürüldü.

Rakiplerin çok güçlü olduğu bir dönemde, Z10’un sektörde fark yaratması zaten zordu bunun da üstüne cihazdaki donanımsal eksiklikler gelince başarısızlık kaçınılmaz oldu.

Örneğin, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 2GB RAM ile donatılmış olmasına rağmen, rakipleri çok daha güçlü donanımlar sunuyordu.

Yani, Samsung’un Galaxy serisi ve Apple’ın iPhone modelleri hem performans hem de tasarım açısından Z10’dan çok daha ileri seviyedeydi.

Z10 teknik açıdan kabul edilebilir bir telefon olsa da ne yazık ki kullanıcılar için iyi bir deneyim sunamıyordu.

Uygulamalar konusunda da büyük eksiklikler vardı!

Örneğin, BlackBerry 10 (BB10) işletim sistemi, piyasaya çıktığı dönemde popüler uygulamaların çoğuna ev sahipliği yapmıyordu.

Uygulama mağazası 70.000’den fazla uygulama ile lansman yapmış olsa da kullanıcıların en çok talep ettiği uygulamaların eksikliği, cihazın tercih edilmesinin önünde bir engeldi.

BlackBerry Z10’un başarısızlığını etkileyen bir diğer önemli faktörse cihazın Amerika pazarına geç sürülmesiydi.

Bu gecikme, rakiplerin piyasaya daha da güçlü cihazlarla çıkmasına sebep oldu ve özellikle Samsung Galaxy serisi, Z10 Amerika pazarına girmeden önce yeni modellerini tanıtarak BlackBerry’yi bir adım daha geride bıraktı.

Sonuç olarak Z10 BlackBerry için 935 milyon dolarlık bir zarar oldu!

Şirket, Z10 için büyük stoklar oluşturmuştu ancak cihaz beklenen ilgiyi görmeyince bu stoklar büyük bir zarara dönüştü.

Öyle ki, BlackBerry, ikinci çeyrekte 935 milyon dolarlık bir zarar açıkladı…

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