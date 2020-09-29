Blog Nasıl Yazılır? Blog Yazmak İsteyenler İçin 11 Tavsiye

Blog yazmak istiyor ama tam olarak nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız, ufak ufak tüyolar vererek size yardımcı olmak istedik. Blog nasıl yazılır, nasıl yönetilir, tüm detayları ile anlatıyoruz.

İnternet üzerinden bulabileceğiniz birçok kaynak ve ücretsiz yazılımlar sayesinde bir blog sahibi olmak artık çok daha basit. Blog sayfanızı dakikalar içerisinde kurup hayata geçirebilirsiniz. Ancak asıl zor olan noktalar blog sayfanızı kurduktan hemen sonra başlıyor. Hangi konuda yazacağınız, nasıl bir anlatım tarzı kullanacağınız, yazınızı süsleyecek görsellerin nasıl olacağı gibi daha birçok karar vereceğiniz konu var.

Bugünlerde kendini anlatabilmenin bir diğer yolu blog yazmak. Ancak blog yazmak için tek ve belirli bir yol yok. "Blog yazmak için gerekenler" diye arattığınızda çıkan sonuçların birbirinden farklı olmasının sebebi de bu yüzden. Bu içeriğimizde ise size yol gösterecek birkaç tüyoya yer verdik.

Blog yazmak isteyenlerin unutmaması gereken tavsiyeler:

Her şeyden önce kendiniz için yazın.

Hedef kitlenizi tanıyın.

Güncel konulara yer verin.

Sürekliliğe önem verin.

Blog sayfanızı görsellerle ilgi çekici kılın.

Özgün bir anlatım tarzınız olsun.

Okuyucularınızla etkileşime geçin.

Yazım kurallarına dikkat edin.

Yazılarınızın uzunluğunu çok tutmayın.

Sabırlı olun, acele etmeyin.

Eğlenmeyi unutmayın.

Her şeyden önce kendiniz için yazın:

Yazdıklarınızı başka birinin okuyacağı gerçeğini bir süreliğine görmezden gelin. Sadece düşüncelerinize, fikirlerinize ve aktarmak istediğiniz görüşlerinize odaklanarak bunları kelimelere nasıl​ dökeceğinizi keşfedin.

Blog sayfanızda yazdıklarınızı en başta kendinize, daha sonra ise başkalarının beğenisine sunun. Çünkü ilk önce yazdıklarınızla kendinizi memnun ederseniz, okuyucularınızı memnun etmeniz daha da kolaylaşacaktır.

Hedef kitlenizi tanıyın:

Blog sayfanızla ilgili hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefler belirlemeniz size çok katkı sağlayacaktır. Ulaşmak istediğiniz kitleyi ve bu hedef kitleye nasıl ulaşmak istediğinizi belirlemeli, daha sonrasında ise bu kitleye ulaşmanıza katkı sağlayacak türden içerikler paylaşmalısınız.

Eğer hedef kitlenizi tanıyamazsanız onlarla iletişim kurmak bir hayli zor olur. Bu yüzden yazdıklarınızın okunmasını sağlamak için kimlere hitap ettiğinizi, nelerden hoşlandıkları ya da nelerden hoşlanmadıklarını anlamak gerekir.

Güncel konulara yer verin:

Sayfanızda yayınladığınız konuların güncel olup olmamasına dikkat edin. Güncel konular her zaman için daha ilgi çekici olduğundan daha çok okunur. Blog sayfanızın teması çerçevesine yeni, popüler ve güncel konuları takip edin. Bu konuları paylaşmanın yanı sıra hitap ettiğiniz hedef kitleye yönelik güncel konuları da takip edip paylaşırsanız blog sayfanıza daha çok okuyucu çekebilirsiniz.

Sürekliliğe önem verin:

Süreklilik, okuyucu bağlılığını artıran önemli etkenlerden biri. Bir hafta içerisinde üç yazı yazıp daha sonra üç ay boyunca blogunuzda yeni bir şey paylaşmazsanız blog sayfanıza okuyucu çekmek bir hayli zor olur. Bu yüzden düzenli bir şekilde içerik oluşturmanız ve yazdıklarınızla okuyucularınıza yeni değerler katmanız gerekir.

İnsanlar blog sayfanızı ziyaret ettiğinde sürekli güncel yazılarla karşılaştıklarında sayfanızı daha yakından takip ederler ve böylece sayfanızın devamlı takipçisi olurlar. En başından belli bir hedef koymak hem sizi disipline sokar hem de yazmaya teşvik eder.

Blog sayfanızı görsellerle ilgi çekici kılın:

Birçok konuda olduğu gibi blog düzenleme ve planlama konusunda da önemli noktalardan biri görselliktir. Blog sayfanıza giren bir okuyucunun kısa bir süre içinde dikkatini çekmeli, merakını uyandırmalı ve onu okumaya teşvik etmelisiniz. Bunu sağlamak için de blog sayfanızın tasarımı ve seçtiğiniz görseller konusunda titiz davranmalısınız.

Yazılarınız ile ilgili paylaşımlar yaparken ilgi çekici görseller kullanmayı deneyin. Kullanacağınız görselleri her yerde kullanılan klasikleşmiş resimler yerine daha farklı konseptlerde seçtiğiniz resimlerle yazıyı süslemeniz okuyucuda merak uyandırır.

Özgün bir anlatım tarzınız olsun:

Blogunuzda paylaştığınız yazıların özgün ve farklı olmasına dikkat edin. Daha da önemlisi anlatacağınız konuyu diğer blog yazarlarından farklı olarak kendinize has bir anlatımla kaleme almanız. Çünkü düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yazıya aktarırken özgün olmanız size hem başarı hem de güven getirecektir. Bu da sizi teşvik edecek ve zamanla daha çok içerik üretmenizi sağlayacak.

Okuyucularınızla etkileşime geçin:

Çeşitli anketler yapmanız okuyucularınızla etkileşiminizi artırabilir. Böylelikle onların sorularını cevaplayabilir, ihtiyaçlarını öğrenebilir ve buna yönelik hareket edip blog sayfanıza yön verebilirsiniz. Ayrıca paylaşımlarınızın altındaki yorumları takip etmeniz de size oldukça fayda sağlayacaktır.

Yazım kurallarına dikkat edin:

Sadece blog yazarken değil, diğer yazılı platformlarda da yazım kurallarına dikkat edin. Her ne kadar yazdığınız yazı ilgi çekici ve merak uyandırıcı olursa olsun, yazım yanlışı yaparsanız okuyucunun okuma isteğini kaçırabilirsiniz. Sonuçta hiç kimse yazım yanlışlarıyla dolu bir yazıyı okumak istemez. Bu yüzden yazım kurallarına dikkat edin ve yazdıklarınızı bitirdikten sonra tekrar gözden geçirin.

Yazılarınızın uzunluğunu çok tutmayın:

Yazılarınızın uzunluğunun çok uzun tutmamaya dikkat edin. Bir konu hakkında anlatacağınız çok fazla şey varsa da bunları paragraflara bölün. Böylelikle blog yazılarınız okunabilecek uzunluklara gelmiş olur ve okuyucuyu sıkmadan, dikkatini dağıtmadan anlatmak istediğinizi karşıya rahatlıkla aktarabilirsiniz.

Sabırlı olun, acele etmeyin:

Blogunuzu ilk açtığınız andan itibaren birden tanınmasını ve popüler olmasını bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aceleci tavırlar takınmak yerine sabırlı olun. Yavaş yavaş yükselmek her zaman daha iyi ve kontrollüdür. Yalnızca blog yazarken değil, her işte başarıya ulaşmak sabır ve azim ister.

Eğlenmeyi unutmayın:

Yazarken eğlenmeye ve keyif almaya bakın. İsterseniz yalnızca kendiniz için yazın, isterseniz daha büyük hedeflere sahip olun ama eğlenmeyi unutmayın. Eğer çok şanslı değilseniz blog yazmaya yeni başladığınızda ve büyük ihtimalle uzun bir süre daha blog yazmak size çok fazla bir gelir getirmeyecek. Bu yüzden blog yazarken size devam etme gücünü verecek olan tek şey eğlenmeniz ve yaptığınız işten keyif alıyor olmanız.