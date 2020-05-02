Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv devleri zor günler geçirirken, bu firmalar arasındaki BMW bazı bölgelerde üretimini durdurmuştu. Münihli şirketin, finansal sorunlar nedeniyle Vision M NEXT konseptini iptal ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW’nin, i8’den çok daha güçlü bir araçla gelmeye hazırlandığını duyurmuştuk. Resmi bir isme henüz karar verilmezken, i8 M isminin gündemde olduğu belirtilmişti. Son gelişmeler ise projenin durduğunu gösteriyor.

BMW Vision M NEXT konsepti, geçtiğimiz yıl tanıtılmış ve otomotiv devinin gelecekte piyasaya sürmesi muhtemel modellerine ışık tutmuştu. Oldukça göz alıcı bir tasarıma sahip olan araçta elektriğin gücü ile otonom sürüş teknolojileri birleştirilecekti. Son dönemde hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan projenin iptal edildiğine dair söylentiler mevcut.

BMW'nin yeni nesil konseptinin iptal edildiği konuşuluyor:

Bildiğimiz gibi, koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de üretimin durmasına yol açtı. Kemer sıkma yoluna giden şirketler, faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı. Öyle ki, BMW geçtiğimiz ay Avrupa’da üretime ara verme kararı almıştı. Münihli şirketin, konsept projesini iptal etme kararının arkasında maliyet sorunları olduğu konuşuluyor. Başka bir iddiaya göre, firma projeyi çok daha önce iptal etti.

Münih'teki NEXTGen etkinliğinde tanıtılan Vision M Next konseptinde 4 silindirli benzinli bir motor ile bir elektrik motoruna yer verilmiş, sistemin toplamda 600 beygir güç üreteceği belirtilmişti. Hibrit motor sistemine sahip aracın 3 saniyede 100 km/s hıza ulaşabildiği ifade ediliyordu. Yeni nesil modelin geliştirme sürecine işaret eden BMW'nin finans departmanı, bu dönemin oldukça maliyetli olacağını ve aracın getirisinin proje giderlerini karşılamayacağını belirttiği de söylentiler arasında...

Fişinin çekildiği iddia edilen BMW’nin hibrit süper otomobilinden biraz daha bahsedecek olursak, sadece elektrik motoruyla 100 km’lik yol gidebileceği kaydedilen araç, maksimum olarak 300 km/s hıza ulaşabilecek. Projenin iptal edilip edilmediğiyle ilgili açıklamalar gelir gelmez buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.