Insta360, BMW Motorrad ile iş birliği yaparak X4 modelinin özel sürümünü tanıttı. Yeni kamera, 8K video çekim kapasitesine sahip.

Insta360, BMW Motorrad ile iş birliği yaparak X4 modelinin özel sürümünü tanıttı. 8K video çekim kapasitesine sahip bu yeni kamera, sunduğu etkileyici özelliklerle dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Insta360, 360 derece aksiyon kamerası X4'ün BMW Motorrad ile ortaklaşa geliştirdiği özel sürümünü duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen bu model, kullanıcılara farklı içerikler oluşturma imkanı sunarken, arkasında BMW Motorrad logosunu barındırıyor.

Insta360 X4 BMW Motorrad özellikleri

Insta360 X4 BMW Motorrad sürümü, 2.5 inçlik dokunmatik ekranı ile el hareketleri ve sesli kontrol seçeneklerine sahip. Böylece kullanıcılar, ellerini kullanmadan kayıt yapabiliyor. 72MP 360 derece lens sistemi, 8K 30fps ve 5.7K 60fps video kaydı imkanı tanırken, 4K 100fps, 5.7K 120fps ve 3K 240fps yavaş çekim video seçenekleri de mevcut. 170 derece geniş açı ile 4K 30fps ultra geniş açılı videolar çekmek ve 11K zaman atlamalı videolar oluşturmak mümkün. Cihaz, rüzgar gürültüsünü azaltma ve 360 derece aktif HDR gibi özelliklerle teknik özelliklerini geliştirmiş.

Cihazın suya dayanıklılığı 10 metreye kadar olan bir kullanım süresi sunuyor ve opsiyonel dalış kılıfı ile bu derinlik 50 metreye kadar çıkabiliyor. 2,290mAh bataryası, daha uzun kayıt süreleri sağlayarak kullanıcıların kesintisiz çekim yapmasına olanak tanıyor. Insta360 X4 BMW Motorrad özel sürümünün fiyatı 513 dolar olarak belirlenmiş durumda. Insta360 X4 BMW Motorrad özel sürüm modelinin uluslararası pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsiz.