BMW, İngiltere'de bulunan motor üretim fabrikasında robot köpek kullandığını açıkladı. Boston Dynamics tarafından üretilen robot, şirket için kritik önem arz ediyor.

Alman otomobil devi BMW, İngiltere'nin Hams Hall bölgesinde bulunan fabrikasında bir robot köpek çalıştırdığını açıkladı. Bu robot köpek, fabrikada oluşabilecek verimsizlikleri engellemek için kullanılıyor.

BMW'nin Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeği, "SpOTTO" olarak isimlendiriliyor. Bu isim, BMW'nin kurucularından Gustav Otto ile onun oğlu Nicolaus'tan geliyor. Aktif olarak kullanılan köpek, BMW yönetimi için kritik önem arz ediyor.

Karşınızda SpOTTO

Yılda 400 bin adet motor üretimi yapan fabrikada kullanılan "Spot" köpek, aşırı ısınan makineleri ve basınçlı hava sızıntılarını tespit etmek için kullanılıyor. Tabii SpOTTO, bunları yapabilmek için özel sensörlerle donatıldı.

Merdivenleri çıkabilen, topladığı verileri bir merkeze aktarabilen SpOTTO, gelecekte daha fazla görev alacak. Ancak bu tür bir robot köpeğin çalışan personelin geleceğini nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.

SpOTTO için paylaşılan bir video