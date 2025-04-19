Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte şarj aletinden tıraş makinesine, bilgisayardan mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 19.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Oyunseverlerin tercihi olacak: Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Gaming Laptop

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Çok satanlar arasında yer alan bilgisayar, %7 indirim fırsatıyla 27.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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8 GB depolama kapasitesi, uzun süreli pil ömrü ve kamerası ile dikkat çeken Galaxy S21 FE, 17.159,00 TL fiyatıyla çok satanlar listemizde yerini alıyor.

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Şarja ihtiyacınız olduğu her an yanınızda: Belkin USB-C Powerbank

10000 mAh pil kapasitesine sahip powerbank, aynı anda 3 cihaza kadar şarj imkanı sağlıyor. Kompak boyutuyla istediğiniz yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürün, %10 indirim fırsatıyla 384,00 TL'ye düşmüş durumda.

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Hi-Fi ses kalitesini deneyimleyebileceğiniz Samsung Galaxy Buds3 Pro Kulaklık

Hi- Fi ses kalitesi, iki yönlü hoparlörü ve adaptif gürültü kontrolü ile dikkat çeken Buds3 Pro, Amazon’da 5.620,00 TL’ye satışta.

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Boyutu sizi yanıltmasın. Güçlü sesi ile JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip 5 elde tutulabilecek kadar küçük olabilir ama bu sizi yanıltmasın. Geniş klips açıklığı ile istediğiniz yere kolayca takabileceğiniz hoparlör, 12 saate kadar çalma süresine ve IP67 sertifikasına sahip. Ürünü %9 indirim fırsatıyla 1.843,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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300 Mbps veri aktarım hızına sahip TP-Link menzil genişletici, evinizin her odasında internetinizi kullanmanıza olanak sağlıyor. Kolay bir şekilde kurabileceğiniz ürün, 394,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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500-32.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete ve 95 saat şarj ömrüne sahip Logitech Mouse, 6.329,00 TL fiyatı ile çok satanlar listemizde yerini alıyor.

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Oyunlardan alacağınız verimi bir üst seviyeye çıkaran: Casper Excalibur M.E238FHD-G Curved Monitör

23.8 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 200 hz yenileme hızı ve FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Casper monitör, 4.899,00 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

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Birbirinden farklı başlıklara sahip: Xiaomi Erkek Bakım Seti/ Tıraş Makinesi

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun Xiaomi bakım setini vücudunuzun istediğiniz bölgesinde kullanabilirsiniz. 90 dakika pil ömrüne sahip bu ürün, sepete özel indirim fırsatıyla 1.989 TL'ye düştü.

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1,2 m kablo uzunluğuna ve 100W güce sahip Mcdodo şarj kablosu, birçok cihazla uyumlu. LED ekranında yazan gerçek zamanlı güç göstergesi ile kullanıcıların tercihi olan ürün, sepete özel fiyatıyla şimdi 466,65 TL.

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