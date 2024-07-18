Netflix, Blu TV, Disney+, Exxen derken hemen herkes bir yayın platformu kurmuş durumda. Hepsine üye olmak ise oldukça masraflı.

Netflix ilk ortaya çıktığı dönemde pek çok kişinin dikkatini çekmiş ve korsan yayınlara karşı da markaların gözbebeği hâline gelmişti. Sonrasında ise hemen her firma "Kendi içeriklerimden parayı ben kazanayım, başkasına komisyon vermeyeyim" diyerek ayrı bir yayın platformu oluşturdu.

Bu platformlar ortaya çıksa da küçük bir sorun gözlerden kaçmıştı: İnsanların paraları sonsuz değil. Bir noktada 39. Star Wars dizisini, bir dönem popüler olmuş bir dizinin yan dizisinin yan dizisini ya da hepsi birbirine benzeyen filmlerin 26. kopyasını izlemek için para vermek istemeyebiliyorlar. Sık sık da "Her platforma üye olmaya para mı yeter?" serzenişi duyuyoruz. Gerçekten de bütün platformlara üye olmak, bugünün şartlarında cebimizden kaç para çıkmasını gerektirir?

Önce üye olabileceğimiz platformları bir listeleyelim:

YouTube Premium

Netflix

BluTV

Amazon Prime Video

Disney Plus

Exxen

Gain

Tod

S Sport

Tivibu Go

Turkcell TV+

Mubi

İşin dramatik tarafı, bu liste sadece ana akım diyebileceğimiz, televizyon kanalı olsalar kumandada 1'e 2'ye falan atayacağımız platformlar yer alıyor. Yoksa çok sayıda niş yayın platformu da bulunuyor.

Öncelikle en ucuz paketlere bakalım

Platform En Düşük Ücret YouTube Premium 37,99 TL(Öğrenci Premium) Netflix 149,99 TL BluTV 89,90 TL (Öğrenci) Prime Video 39 TL Disney+ 134,99 TL Exxen 181,25 TL (Reklamlı paket) Gain 149 TL TOD Ücretsiz S Sports 149 TL Tivibu GO 24,90 TL Turkcell TV+ 99,99 TL Mubi 129 TL

Bu paketler genelde öğrencilere, hesabı paylaşacak pek kimsesi olmayanlara, telefon ya da laptop ekranından bir şeyler izleyenlere hitap eden, tek kişilik paketler olarak karşımıza çıkıyor.

Paketlere ödediğimiz toplam aylık meblağ: 1185,01 TL.

Peki ya en üst seviye paketleri alırsak?

Platform En Düşük Ücret YouTube Premium 115,99 TL Netflix 229,99 TL BluTV 179,90 TL Prime Video 39 TL Disney+ 134,99 TL Exxen 437 TL (Spor paketi, reklamsız) Gain 149 TL TOD 489 TL S Sports 149 TL Tivibu GO 49,90 TL Turkcell TV+ 99,99 TL Mubi 129 TL

Burada ödememiz gereken miktarlar daha da artıyor. Ay sonunda sırf bir şeyler izlemek için ödediğimiz toplam miktar ise oldukça yüksek oluyor. Toplam meblağ ise 2202,76 TL olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücretin bir tık üstüne çalışan ve 20 bin TL kazanan bir kişinin, nu paketlere üye olmak için maaşının yüzde 11'ini vermesi gerekiyor.