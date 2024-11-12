Bir marka, azalan satışlar nedeniyle katlanabilir telefon pazarında üretimini durdurdu. Katlanabilir telefon pazarındaki zorluklar artıyor.

Önde gelen bir marka, azalan satışlar nedeniyle katlanabilir telefon geliştirmesini duraklattı. Katlanabilir telefon pazarı, mobil teknolojinin geleceği olarak görülürken, son zamanlarda sıkıntılar yaşıyor.

Sızıntı kaynaklarına göre, büyük bir akıllı telefon markası büyük ekranlı katlanabilir telefonların geliştirilmesini geçici olarak durdurdu. Ancak markanın kimliği henüz açıklanmadı.

Markalar strateji değiştiriyor

Katlanabilir telefon pazarı başlangıçta heyecan yaratmış olsa da hâlâ niş bir segment olarak kalıyor. Bu alanda kârlılık büyük ölçüde Huawei ve Samsung gibi köklü oyuncularla sınırlı kalırken ismi açıklanmayan marka da dahil olmak üzere diğer üreticiler form faktörünün uygulanabilirliğini araştırmaya devam ediyor. Örneğin, Xiaomi'nin Mix Flip modeli güçlü satış rakamlarına ulaşmış olup yıl sonuna kadar 460.000 birimi aşması bekleniyor. Ancak Mix Fold 4 modeli 100.000'e ulaşmakta zorlanıyor.

Başka bir Çinli marka olan OPPO, en son katlanabilir modelleri Find N5'in lansmanını bir yıl erteledi. Cihazların 2025'te çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz. Yurt dışı pazarlarında önemli bir oyuncu olan Transsion da katlanabilir telefonlara karşı soğumuş görünüyor. Tecno Phantom V Fold 2 / Flip 2 ve Infinix Zero Flip modellerinin ardından markanın katlanabilir telefon geliştirmesini durdurduğuna dair raporlar var. IDC'nin son raporuna göre ise 2024'ün üçüncü çeyreğindeki sevkiyatlar 2.23 milyon birime ulaştı ve yıllık bazda sadece %13.6'lık bir artış gösterdi.