Tesla'nın otonom sürüş sistemi, bu kez FSD ile test edildi. Mark Rober'ın testi gibi sahte duvarlar ile yapılan test, FSD'nin otopilot teknolojisinden çok daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyaca ünlü YouTuber Mark Rober'ın, Tesla'nın otopilot sistemi için yaptığı bir testten bahsetmiştik. Yapılan test, LiDAR sensörlerinin önemini ortaya koyması nedeniyle dikkat çekiciydi. Çünkü Tesla otomobillerde LiDAR sensörleri bulunmuyordu ve Mark Rober, kurduğu sahte duvar testinde Tesla otomobillerin sınıfta kaldığını gözler önüne sermişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiyse aynı zamanda bir Tesla sahibi olan YouTuber Kyle Paul, aynı testi tekrarladı. Ancak bu kez kullanılan test aracı, otopilottan da gelişmiş olan FSD'yi kapsıyordu. Elde edilen sonuçlar ise gerçekten dikkat çekiciydi.

FSD'nin son sürümü, sahte duvarları daha rahat algılayabiliyordu!

Kyle Paul tarafından yapılan test, Tesla'nın FSD sisteminin kendi içinde bile ayrıştığını gözler önüne serdi. Zira HW3 donanımına sahip olan Tesla Model Y'deki FSD sistemi, sahte duvarı yeterince iyi mesafede tespit edememişti. Ancak HW4 donanımına sahip olan en güncel FSD ile donatılan Cybertruck, aynı testi başarıyla tamamlamayı başarmıştı.

Mark Rober tarafından yapılan testi aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tesla otomobiller için yapılan test, FSD teknolojisinin her halükârda otopilot teknolojisinden iyi olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik Tesla, FSD teknolojisini ciddi anlamda iyileştirmeye devam ediyor.

FSD teknolojisinin kullanıldığı sahte duvar testini aşağıdan izleyebilirsiniz: