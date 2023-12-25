Çakma Şarj Kablosu, iPhone 15 Pro Max'i Eritti

Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınmadan eridi. Sorunun kaynağı tam olarak bilinmiyor ancak Apple'ın yüksek kaliteli kablo ve şarj aleti dayatmasının haklılığı bu olayla anlaşılmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en çok tartışılan "dayatmalarından" bir tanesi, Made for iPhone (MFi) isimli lisans programı. Apple, piyasaya sürdüğü ürünlerle her şarj cihazı ve kablonun kullanılmaması gerektiğini, ya Apple tarafından piyasaya sürülenlerin ya da MFi sertifikasına sahip olan ürünlerin kullanılması gerektiğini söyler. Tabii MFi sertifikasına sahip şarj aletleri ve kablolar, diğerlerine kıyasla nispeten pahalıdır.

Yaşanan bir olay ise Apple'ın aslında ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seriyor. Zira bir iPhone 15 Pro Max'i şarj etmek için kullanılan kablo, şarj sırasında eridi ve telefona "kaynadı". Gelin hep birlikte bu ilginç olaya yakından bakalım.

Telefonun geldiği son hâl

Reddit'teki "r/iphone" başlığı altına paylaşım yapan "NoisilyMarvellous" isimli kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'i gece boyunca şarj ettiğini, uyandığı zaman yukarıdaki görüntü ile karşılaştığını söylüyor. Kullanıcı, kabloyu çıkartmaya çalıştığı zaman elinin yandığını ve USB Type-C portunu da çıkaramadığını iddia ediyor. Kullandığı şarj aleti ve kablo ile ilgili bilgi vermeyen kullanıcının, nasıl bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilinmiyor.

Peki çakma kablolar ya da şarj adaptörleri neden daha fazla ısınıyor? Her kablonun elektriğe karşı farklı seviyede direnci vardır. Kaliteli ürünler, elektrik direnci daha düşük, iletkenliği daha yüksek, doğal olarak da daha az ısınan malzemeler içerirken "çakma" ürünler, herhangi bir müşteri memnuniyeti gözetmediklerinden konuyu tamamen ucuza ürün üretip satma olarak görülen işletmelerden çıkar. On binlerce TL verip aldığınız cihazları birkaç yüz TL tasarruf elde etmek için çakma ürünlere emanet etmemenizi tavsiye ederiz.

MFi programı kapsamında sertifika alan firmalar, yüksek kaliteli ürünler piyasaya sürmek zorundalar. İşte MFi programının neden önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kesin bir açıklama yok ancak yukarıdaki durum, büyük olasılıkla yüksek sıcaklığın dandik plastik kabloyu eritmesinden kaynaklı. Bu arada; yaşanan olay Apple ile ilgili olsa da Android cephesinde de benzer durumlar yaşanabileceğini unutmayın. Siz siz olun, ucuz diye dandik kablo ve özellikle de şarj aletlerinden kaçının...