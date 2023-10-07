Activision'ın yayınlandığı tarihten beri en çok oynanan oyunlarından Call of Duty, mobil versiyonu ile büyük başarı elde etti. Ancak oyunun Warzone Mobile sürümünün yayınlanması, 2024 yılına ertelendi.

İndirme rekorları kıran ve birçok oyuncu tarafında tercih edilen Call of Duty, mobil versiyonu 2022'de duyurulduğunda büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak oyunun geliştiricisi olan Activision'ın açıklamasına göre Call of Duty: Warzone Mobile, 2024'ün bahar ayında oyuncuların kullanımına sunulacak.

Activision, 2022 yılında Call of Duty: Modern Warfare II'nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Warzone Mobile'ı piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak geliştiricinin yaptığı açıklamaya göre oyun, 2024 yılında piyasaya sunulacak.

Activision, oyunun 2024 yılında piyasaya sunulacağını açıklayıp oyun ile ilgili bir fragman yayınladı.

COD: Warzone Mobile, resmî olarak 2022 yılında duyurulmuştu. Ardından 2022 yılının Eylül ayında COD NEXT fuarında tanıtıldı. Tanıtım esnasında oyuncuları heyecanlandıran bir detay ise, oyunun daha önce silinen Verdansk haritasına geri dönmesi oldu. Bu sayede oyuncular, büyük bir keyifle oynadıkları Verdansk haritasını tekrar deneyimleme fırsatı bulacaklardı. Ancak bu heyecan verici gelişme, oyunun ertelenmesi ile beraber kısa sürdü.

Activision'dan tanıdığımız Chris Plummer, COD NEXT etkinliğinde oyunun piyasaya sürülmesindeki gecikmelerden biri olarak oyunda cilalanması gereken şeylerin olduğunu söyledi. Bu da akıllara oyunun henüz eksiklerinin olduğunu ve bu yüzden geciktiği düşüncesini getirdi.

Bu haber birçok oyuncuyu bir yandan üzse de, oyunda birçok geliştirilmeler yapılacağı için akıcı bir oyun deneyimi yaşatacağı düşünülüyor.

"Call of Duty: Warzone Mobile güncellemeleri:

--Bahar 2024'te tanıtılacak.

--Verdansk ve Rebirth Island'ı içerecek.

--Oyun aynı zamanda MP modlarına da sahip olacak.

Next etkinliğinden Mobile gelişmeleri şimdilik bu kadar."

Ayrıca Plummer, oyunun belirli bölgelerde farklı zamanlarda tanıtılacak olmasının, geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Oyunun 2024 yılında tam olarak ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.