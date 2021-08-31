Hayranlarını yıllardır filmsiz bırakan Cehennem Melekleri serisinin sıradaki filminde oynayacak 3 yeni isim duyuruldu. Açıklamaya göre Curtis Jackson (50 Cent), Megan Fox ve Tony Jaa; Cehennem Melekleri 4’te aksiyona dahil olacak. Filmin çıkış tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.

Son filmini 2014 yılında veren The Expendables; Türkçesiyle Cehennem Melekleri serisi, duymuş olabileceğiniz gibi yeni bir filmle geri dönüyor. Serinin kemik kadrosunu ezberlemek zaten bir hayli zor, zira birçok farklı filmden bildiğimiz onca oyuncu bu filmlerde yan yana oynuyor. Yeni bir açıklamaya göre yeni filmde bu kadroya tanıdık 3 isim daha katılıyor. İsimlerden biri rap müziğin, biri podyumların, diğeri ise ringlerin efsanelerinden.

Pazartesi yapılan bir duyuruya göre henüz çıkış tarihi belli olmayan Cehennem Melekleri, oyuncu kadrosuna ‘50 Cent’ sahne adıyla tanınan Curtis Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa’yı ekledi. Bir Muay Thai ustasını dövüş sahnelerinde görmek ve farklı alanlardan tanıdığımız diğer iki ismin göreve dahil olması, aksiyonseverlerin oldukça hoşuna gidecek.

Cehennem Melekleri 4’e 3 yeni transfer:

İlk filmini 2010 yılında veren serinin her filminde Jet Li’den Bruce Willis’e; Arnold Schwarzenegger’den Steve Austin’e kadar onlarca ‘aksiyona uygun’ isimle karşılaştık. Zira bu oyuncuların hepsi ya kaslı, ya profesyonel dövüşçü; ya da her ikisiydi. Son Cehennem Melekleri filmi beyaz perdeye yansıyalı yıllar oldu ve bu, hayranlara serinin geleceğini sorgulattı. Daha sonra Lionsgate ve Millennium Media ile yapılan anlaşma, Jason Statham ve Sylvester Stallone’un da desteğiyle yeni film ihtimalini kesinleştirdi. Randy Couture ve Dolph Lundgren, önceki filmlerdeki gibi yeni filmde de yer almak için hazır pozisyona geçti.

Büyük ihtimalle yeni filmde de kadroda pek bir eksilme olmayacak. Ek olarak ise Curtis Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa aksiyona dahil olacak. Tony Jaa’nın parlamasını sağlayan seri Ong Bak olmuştu. Jaa’nın izlerken kemik sızlatan Muay Thai hareketlerini muhtemelen Cehennem Melekleri 4’te de göreceğiz. Ancak bu üçlünün rolleri henüz bilinmiyor. Kadroya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek, zira henüz çıkış tarihine dair bir tahmin bile mevcut değil. Biz diyelim 2023, siz deyin 2025.