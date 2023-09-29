Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'den Ayzek karakterini anlatan yeni filmi Do Not Disturb, bugün Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluştu. Peki izleyenler film hakkında neler düşünüyor?

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni filmi “Do Not Disturb”, bugün Netflix üzerinden yayınlandı. Yılmaz’ın hem yazıp yönettiği hem de başrolde yer aldığı yapım, Kara Komik Filmler’deki Ayzek karakterini merkezine alıyor. Kadroda ise Cem Yılmaz’a ek olarak Ahsen Eroğlu, Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk, Bülent Şakrak gibi ünlü isimler bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi film, çıkar çıkmaz sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, yapıma ilişkin ilk izlenimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bazı beğenmeyenler olsa da gelen yorumların çoğu olumluydu. İşte Do Not Disturb’e gelen ilk yorumlar…

İzleyenlerin Do Not Disturb hakkındaki ilk yorumları

Do Not Disturb fragmanı