Bir Hyundai IONIQ 5 ile 670 bin kilometre gidildi. Aracın 580 bin kilometredeki batarya kapasitesi yüzde 87,7 seviyesindeydi. Peki aynı seviyede 1.6 litrelik Hyundai Tucson, aynı mesafede kaç para harcatırdı?

Elektrikli otomobillerle ilgili en büyük soru işaretlerinden bir tanesi, batarya ömrü. Bu tür araçların yeni yeni yaygınlaşmaya başlaması, bataryaların ömürleri ve bunların değişim maliyetleri ile ilgili tartışmalar yaşanmasına neden oluyor. Ancak Güney Kore'den gelen haberler, bunun aslında yersiz bir kaygı olduğunu gözler önüne serdi.

Güney Kore'de bir Hyundai IONIQ 5 sahibi, 2 yıl 9 ay gibi bir sürede 580.000 kilometre mesafe kat etmişti. Araçla ilgili yapılan ölçümler, batarya kapasitesinin bunca mesafeye rağmen yüzde 87,7 seviyesinde olduğunu gözler önüne serdi. Hyundai, bu ilginç olay üzerine aracın bataryasını değiştirdi. Ve bu araç, bugün 670 bin kilometrenin üzerinde yol yaptı ve herhangi bir sorunu da yok. En azından önemli seviyede...

Aynı mesafe içten yanmalı bir otomobille yapılsa ne olurdu?

Hyundai, elektrikli otomobillerin avantajlarını gözler önüne sermek için birkaç istatistik paylaştı. Markanın sevilen SUV modeli Tucson üzerinden konuşan Hyundai yetkilileri, bu otomobilin 670 bin kilometre gibi bir mesafede 66 yağ değişimi, 8 buji değişimi, 13 fren hidroliği değişimi ve 11 şanzıman yağı değişimi yapması gerektiğini söylüyorlar.

Hyundai'a göre Güney Kore'deki bir Tucson'a bunca bakım için 9.330 dolara kadar (yaklaşık 360 bin TL) harcama yapılacaktı. Hyundai IONIQ 5'in sahibi ise 1.080 dolar (yaklaşık 42 bin TL) civarında yürütme maliyeti ile karşı karşıya kaldı. Arada 8,6 kat fark var.

Gelelim yakıt tasarrufuna

IONIQ 5 sahibi tarafından yapılan tahmini hesaplamaya göre 1.6 litrelik turbo motora sahip olan Hyundai Tucson, bunca mesafede 57.412 dolarlık (yaklaşık 2,2 milyon TL) akaryakıt tüketir. Hyundai IONIQ 5'in bu süreçteki yakıt tüketimi içinse 35.882 dolarlık (yaklaşık 1,4 milyon TL) harcama yapılıyor. Yani bu elektrikli otomobil ile yakıt masrafı da neredeyse yarı yarıya düşmüş oldu.

Ancak Hyundai IONIQ 5, artık yavaş şarj olmuyor!

Birkaç yıl gibi bir sürede böyle uzun mesafede kullanılan Hyundai IONIQ 5'in bilinen en önemli sorunu, artık yavaş şarj olmuyor olması. Ancak burada bir arıza söz konusu değil. Aracın yerleşik şarj cihazı kullanım ömrünü doldurdu ve hâl böyle olunca doğal bir sorun ortaya çıktı. Araç sahibi, onca tasarruftan sonra bunu çok da önemsemiyor olabilir.