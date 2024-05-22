“Bir şey ne kadar pahalıysa o kadar kalitelidir” diye düşünenlerden misiniz? Size kötü bir haberimiz var.

Birebir aynı ürünü farklı etiketlerle farklı mağazalarda görüyoruz. Kimisi çok uygun fiyatlıyken kimisi de ateş pahası. Ama malzemeleri aynı!

Bir ürünün kalitesini fiyat etiketi belirleyebilir, ancak her zaman değil. Bu yanılgıya bir kez olsun düştüyseniz okumaya devam edin. Çünkü kandırılmış olabilirsiniz.

Ürün pahalıysa kaliteli midir?

Bu durum maalesef her zaman böyle işlemiyor. Bir ürünün fiyatı pahalıysa kalitesiz olabiliyor. Peki algılarınızla oynayan bu durum nasıl bir etkiye sahip? Sizi kendisiyle tanıştıralım. Uzun zamandır belki de hepimizin etkisinde olduğu ‘Chivas Regal Etkisi’.

Fiyat algımızın uçup gittiği son yıllarda aldığımız şeylerin pahalılığına da çok dikkat etmiyoruz. Peki ya pahalı ve ucuz arasında pek de bir fark yoksa?

Bu etki Chivas marka viskinin piyasaya ilk çıktığı zamanlarla ilişkili.

O dönemler Chivas kardeşler, hepimizin bugün adını bildiği bu viskiyi piyasaya sürdü. Kardeşlerin elinden çıkan bu viskiler, beklenen ilgiyi çekemedi. Pazar payı kazanmak için ellerinden geleni yapsalar da istedikleri satış rakamlarına bir türlü ulaşamadılar.

Sonra ne oldu dersiniz? Üründe tek bir değişiklik yapmadan fiyatı iki katına çıkardılar ve beklenmedik bir şekilde viskilerin satışları patladı.

Büyük bir şaşkınlık yaratan bu durum için farklı görüşler ortaya atıldı.

İlki, viski oldukça kaliteliydi ve bu bir tesadüf eseri fark edildi. Diğer görüş ise viski hakkında az bilgi sahibi veya hiç bilgisi olmayan insanların, "pahalıysa kalitelidir" veya "herkes alıyorsa vardır bir bildikleri" mantığıyla Chivas'ı tercih etmesiydi.

Bu stratejinin sonunda hepimizi etkisine alan o fenomen doğru: Chivas Regal Etkisi. Daha sonra konuyla ilgili yapılan araştırmalar, tüketicilerin satın alırken fiyat bazında değerlendirme yaptıklarını ortaya koydu.

Fiyat, hepimiz için kaliteye eşdeğer tutulsa da bunun her zaman doğru orantılı olmayacağının kanıtı ise bu etki. Peki siz bu etkiye maruz kaldığınızı hissediyor musunuz?

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