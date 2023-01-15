Çıkışına 2 ay kadar bir süre kalan Çığlık 6 filminin yeni fragmanının yayınlanacağı tarih, Çığlık'ın kendisi tarafından duyuruldu.

Korku filmi kültlerinden olan Çığlık serisinin son filmi Çığlık 6’nın, geride bıraktığımız Aralık ayında ufak bir teaser’ı yayınlanmıştı. Twitter’da kendine ait bir hesaba sahip olan Çığlığın kendisi, isteyerek olmasa da yeni filmin yeni fragmanının yayınlanacağı tarihi duyurdu.

‘İsteyerek olmasa da’ derken neyi kastediyoruz hemen açıklayalım. Paylaşılan gönderide direkt olarak fragmanın yayınlanma tarihi yazmıyor, birkaç ipucu bulunuyor. Hatta Çığlık, bunları açığa çıkarıp tarihi tahmin eden bir hayranı azarlıyor.

Çığlık 6 yeni fragmanı 19 Ocak’ta yayınlanıyor

Paylaşılan gönderide Çığlık, bir marketin anonsçusuymuş gibi ‘1 ve 19 bölgelerde temizlik yapılacak. Bir paspas ve ceset torbası lazım’ diyor. Daha sonra bir hayran, bu gönderideki 1 ve 19 sayılarına işaret ederek fragmanın 19 Ocak tarihinde yayınlanacağını tahmin ediyor.

Çığlık da buna ‘Ne bu, dedektif misin sen? Dedektifleri sevmem’ şeklinde cevap veriyor. Bir nevi Çığlık 6’nın yeni fragmanının yayınlanacağı tarihi onaylamış oluyor.

Çığlık 6’nın ilk fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Çığlık 6’nın oyuncu kadrosunda Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Hayden Panettiere, Devyn Nekoda ve Josh Segarra’ya yer alıyor. 10 Mart 2023’te vizyona girecek olan filmi Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetiyor.