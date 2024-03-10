Copilot, ChatGPT'nin GPT'ler özelliğine benzer olan GPT Builder özelliğini, Pro abonelerine sundu.

Microsoft’un, Windows işletim sisteminin her köşesine ulaştırmaya çalıştığı Copilot, ilk çıktığı günden bu yana köklü şekilde gelişti ve ChatGPT için sağlam bir alternatif hâline geldi. Fakat teknoloji devimiz her ne kadar önüne gelen özelliği Copilot’a eklemeye çalışsa da önemli eksikler var olmaya devam ediyor.

Bu eksiklerden biri, ChatGPT ile hayatımıza giren GPT’ler özelliğiydi. Söz konusu özellik, kullanıcıların kendilerine özel yapay zekâ modelleri ortaya koymasını sağlıyordu. Örneğin diyet programınızı verdiğiniz ChatGPT, bundan yola çıkarak size alışveriş listesi verebiliyor. Bunun gibi çok sayıda kullanım alanı mevcut.

Şimdiyse aynı özellik, Copilot GPT Builder ismiyle Copilot’ta.

20 dolarlık fiyat etiketiyle satılan Copilot Pro aboneleri, özel Copilot modellerini oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor, yayımlayabiliyor veya başka kullanıcılarla paylaşabiliyor. Kendi özel Copilot GPT’nizi başkalarıyla paylaştığınızda, onlara bir link iletiyorsunuz. İşin güzel yanı, bu linki açıp sizin modelinizi kullanmak için karşı tarafın da Copilot Pro abonesi olması zorunlu değil.

Fakat düzenlemeleri Copilot Pro abonesi olarak sadece siz yapabiliyorsunuz. Bu sayede paylaştığınız yapay zekâ modeli üzerinde oynanması veya silinmesi konularında endişelenmenize gerek kalmıyor. Yani işin özü, özel Copilot GPT’leri oluşturmak için Copilot Pro abonesi olmanız gerekirken bunları sadece görüntülemek için bu aboneliğe sahip olmanız şart değil.

Copilot’ı açtığınızda standart olanın üzerinde “Create a new Copilot GPT” (Yeni bir Copilot GPT oluştur) seçeneği yer alıyor. Buradan kendi özel modelinizi oluşturabilirsiniz. Siz olsanız bu özelliği hangi alanlarda kullanırdınız?