Crimson Desert'e Dev Güncelleme Geliyor: Zorluk Seçimi, Boss Savaşı Tekrarı ve Dahası...

Pearl Abyss, merakla beklenen Crimson Desert için önemli değişiklikler duyurdu. Oyuncu geri bildirimleri sonrası oyuna zorluk seçenekleri ve boss savaşlarını tekrar oynama özelliği eklenecek. Güncelleme, oynanışı daha esnek ve uzun ömürlü hâle getirmeyi hedefliyor.

Crimson Desert'e Dev Güncelleme Geliyor: Zorluk Seçimi, Boss Savaşı Tekrarı ve Dahası...
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Crimson Desert, daha çıkmadan bile oyuncuların radarına giren yapımlardan biri olmuştu. Ancak bazı oyuncular, oyunun zorluk seviyesinin dengesiz olduğu ve içeriklerin tekrar oynanabilirliğinin sınırlı kalabileceği yönünde eleştirilerde bulunuyordu.

Görünüşe göre Pearl Abyss bu yorumları görmezden gelmedi. Stüdyo, oyunun sadece grafikleriyle değil, oynanış dinamikleriyle de konuşulmasını sağlayacak ciddi yenilikler üzerinde çalışıyor. Paylaşılan güncelleme notları, oyuna önemli bazı yenilik ve değişikliklerin geleceğini ortaya koydu.

Crimson Desert'e Dev Güncelleme Geliyor: Zorluk Seçimi, Boss Savaşı Tekrarı ve Dahası...
Paylaşılan güncelleme notlarına göre gelecek yenilikler şu şekilde:

Boss Rövanşı

Crimson Desert'ın dört bir yanında karşılaştığınız güçlü bosslar tekrar sizi bekliyor olacak. Artık istediğiniz bossla dilediğiniz zaman yeniden karşılaşabilir, gelişiminizi test edebilir ve çeşitli taktiklerle kendi savaş stilinizi oluşturabilirsiniz.

Yeniden Abluka

Barış kısa sürer, karanlık ise asla kolayca pes etmez. Düşman kalıntıları, özgürleştirilen hisarları yakından izliyor. Ele geçirilen üslerdeki düşmanları tekrar alt edin ve Gri Yeleli olarak gücünüzü herkese gösterin.

Zorluk Seviyesi Ayarı

İster acemi ister tecrübeli bir Gri Yeleli olun, istediğiniz zorlukta bir macera yaşamanız için zorluk seviyesi ayarı sistemi ekleniyor. Artık kolay, standart ya da zor seviyelerinden dilediğinizi seçip yolculuğa çıkabilirsiniz.

Karakter Oynanış Deneyimi İyileştirmeleri

Damiane ve Oongka İçin Yetenek Eklenmesi

Damiane ile Oongka'yı oynarken hissettiğiniz “Güçlü Dokunuş” ve “Aksiyom Gücü” ihtiyacına dair geri bildirimlerinize tamamen katılıyoruz. Artık her iki karakter için de “Güçlü Dokunuş” ve “Aksiyom Gücü” benzeri yetenekler ekleniyor.

Sırttaki Silahı Gizleme Özelliği

Savaş sırasında sırtınızda takılı olan bazı ekipmanların oyundaki atmosferi bozmasını önlemek için, sırttaki silahı gizleme özelliği oyuna ekleniyor.

Yeni Kıyafet Eklenmesi

Karakterlerin giyebileceği yeni kıyafetler oyuna ekleniyor. Ayrıca önceden sadece satılabilen ya da bağışlanabilen bazı kıyafetler de artık giyilebilir şekilde düzenlenecek.

Yaşam ve Kullanım Kolaylığı İyileştirmeleri

Kullanıma Göre Yeni Depolar

  • Gıda Deposu: Yemek pişirirken malzemeleri doğrudan kullanabileceğiniz bir gıda deposu ekleniyor. Artık yemek yaparken hem gıda deposundaki hem de envanterinizdeki malzemeleri kullanabileceksiniz.
  • Dolap: Başlık, zırh, eldiven, ayakkabı ve pelerin gibi 5 farklı kıyafet eşyasını düzenli şekilde yerleştirebileceksiniz.
  • Toplanabilir Nesne Deposu: Üretim ve rötuş sırasında malzemeleri doğrudan kullanabileceğiniz toplanabilir nesne deposu ekleniyor. Böcekler, taşlar ve mineraller gibi birçok üretim malzemesini burada saklayabilirsiniz.
  • Koleksiyon Deposu: Maceranın izlerini taşıyan görev eşyalarını veya özenle topladığınız tarifleri saklayabilmeniz için “Koleksiyon Deposu” eklenecek.

Evcil Hayvanlar ve Binekler

Yeni evcil hayvanlar ve çağrılabilir binekler ekleniyor. Ayrıca, yalnızca at zırhı ile sınırlı kalmayıp diğer binekler için de takılabilen özel zırhlar getirilecek.

Sistem ve Grafik İyileştirmeleri

Arayüz İyileştirmeleri

Okunabilirliği artırmak için minimum yazı tipi boyutunu ayarlama seçeneği eklenecek. Hizmetimizi 14 farklı dilde sunduğumuzdan, tüm diller için en iyi şekilde optimize edilmesi biraz zaman alabilir. Ancak sorunsuz oyun deneyimi yaşayabilmeniz için bu özelliği öncelikli olarak sunmayı planlıyoruz. Bunun yanında, dünya haritası, envanter ve konut sistemi gibi çeşitli arayüzlerde ve kullanımda iyileştirmeler yapılmaya devam edecek.

Kontrol Hissi İyileştirmeleri

Sizden gelen kontrollerle ilgili tüm geri bildirimleri dikkatle değerlendiriyoruz. Daha iyi bir kontrol deneyimi sunmak için oyun kolunda bazı butonları özelleştirme özelliği ekleyeceğiz. Ayrıca klavye ve farede de ayarlanabilir buton seçeneklerini genişleterek kullanım kolaylığını artırmayı planlıyoruz.

Uzak Manzara Kalitesi İyileştirmesi

Pywel'in büyüleyici manzaralarını daha derin bir şekilde deneyimleyebilmeniz için uzakta görülen arka planın gerçekçiliğini artırmak üzerine çalışıyoruz. Farklı durumlara göre uzaktan görülen manzaranın değişimi ve render kalitesinin iyileştirilmesi için yamanın boyutu normalden büyük olabilir, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. Aşağıdaki görsellerden Pywel'in yenilenen görünümüne göz atabilirsiniz.

