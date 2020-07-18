Crysis Remastered, Switch Oynanış Videosu Yayınlandı

Crytek, Crysis Remastered'ın Nintendo Switch konsolu üzerinde 720p 30 FPS'de kaydedilmiş oynanış videosunu paylaştı. Ortaya çıkan sonuç, Switch'in işlemci gücü düşünüldüğünde oldukça tatmin edici.

Ülkemizde bir hayli popüler olan oyunlardan Crysis'in 'remaster' sürümüyle birlikte tekrar oyuncularla buluşacağı açıklanmıştı. Ayrıca nisan ayında Crysis resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Crysis Remastered'ın PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'e çıkacağı duyurulmuştu.

Grafikleri bakımından oldukça güçlü olan Crysis Remastered'ın Nintendo Switch'e gelecek olması kimilerini şaşırtmıştı. Crysis, resmi YouTube kanalı üzerinden oyunun Switch konsolunda 720p 30 FPS'de kaydedilmiş bir oynanış videosunu paylaştı.

Crysis Remastered, Nintendo Switch oynanış videosu

Oyunun geliştirici stüdyosu Crytek, Crysis Remastered Swtich sürümündeki teknoloji geliştirmelerini şöyle sıraladı: "yüksek kalite dokular, geniş çaplı aydınlatma, bitkilerin bükülmesi, optimize edilmiş dinamik ışık ayarları, dinamik çözünürlük, cayro nişan alma, devinim bulanıklığı, ışık izleri ve güneş ışınları"

Bu geliştirmeler ilk bakışta sizi pek fazla etkilememiş olabilir. Ancak Nintendo Switch'in neslinin en düşük işlemci gücüne sahip olduğu düşünülecek olursa ortaya çıkacak olan işin bir hayli etkileyici olduğunu söylemekte fayda var. Crysis'in yanı sıra The Witcher 3 gibi oyunlar da Switch'e uyarlanmıştı.

Crysis Remastered, Nintendo Switch için 23 Temmuz'da yayınlanacak. Ancak oyun ortaya çıkan bir oynanış videosu ardından gelen olumsuz geri dönüşler sonrası PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ertelendi. Sizin Crysis Remastered'dan beklentileriniz neler? Oyunu çıkar çıkmaz almayı planlıyor musunuz yoksa gelen yorumlara göre mi hareket edeceksiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.